Tras la derrota de Defensor Sporting ante Peñarol, Guillermo de los Santos apuntó contra el arbitraje: "Hay situaciones que se vienen repitiendo muchas veces"

El capitán de Defensor Sporting , Guillermo de los Santos, criticó al arbitraje tras caer ante Peñarol por 2-0 este domingo en el Estadio Franzini, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Intermedio , y aseguró que su equipo ha sufrido "errores que se repiten partido a partido".

En una entrevista con la transmisión oficial del encuentro, De los Santos aseguró que Defensor perdió el partido "por detalles" . "Contra esta clase de rivales no podés errar. Tuvimos dos desatenciones y fueron goles", lamentó el zaguero, que valoró que su equipo hizo "en líneas generales un gran partido, con un esfuerzo muy grande".

Tras marcar que le quedó un "sabor amargo" y "bronca" por no obtener al menos un empate, el capitán violeta pidió unos segundos para hablar del arbitraje, que en el Franzini estuvo comandado por el mundialista Gustavo Tejera, aunque no lo mencionó directamente.

"Hay algo que viene partido tras partido, de lo que estamos cansados también. Obvio que no es excusa. El partido lo perdemos nosotros, pero hay situaciones que se vienen repitiendo muchas veces, errores que se vienen repitiendo que son ajenos a los nuestros" , expresó el defensa.

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De los Santos marcó que "como todo el mundo habla" en situaciones como estas pensó que era bueno en este caso "poder hablar y que se tomen cartas en el asunto porque a veces es medio imposible".

Al zaguero le preguntaron si hablaba de los árbitros, y solo dijo "se darán cuenta". "Yo soy de las personas que no hablan mucho, pero llega un momento que cansa. A veces se ven las reacciones dentro de la cancha, pero no se ve todo el trajín del partido y lo que venimos viviendo en todo el año. Está bueno expresarlo. No es excusa, pero hay factores externos que te van sacando de a poco", concluyó.