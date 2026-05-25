Ronald Araujo se suma este lunes a los entrenamientos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: "Esta selección va a dar muchas alegrías"

Este lunes el entrenador Marcelo Bielsa sumará a sus entrenamientos a Ronald Araujo , uno de sus principales referentes de la selección uruguaya para el Mundial 2026 que llegó al país este lunes por la mañana desde España.

En una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto de Carrasco, el zaguero del Barcelona remarcó su confianza en que Uruguay puede realizar un buen torneo en Norteamérica.

"Hay que confiar en la calidad de jugadores que tenemos . Herramientas y calidad de jugadores tenemos. Hay que acompañarlo con resultados porque esto es fútbol, pero estoy convencido de que esta selección va a dar muchas alegrías a nuestra gente" , expresó el futbolista, que al ser consultado sobre qué haría si la celeste se lleva la copa confesó: "Si salimos campeones del mundo yo hago cualquier cosa".

Araujo detalló que salió en el entretiempo del último partido de LaLiga ante Valencia "por precaución", ya que antes de un Mundial hay que tener "mucho cuidado" , pero remarcó que se encuentra "muy bien" en lo físico para el torneo , que será el primero que disputará luego de viajar a Qatar en 2022 pero no jugar por lesión.

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"Fue un año un poco diferente, de mucho aprendizaje y crecimiento. He trabajado muchísimo este último tiempo, físicamente también me vengo preparando hace mucho tiempo para este Mundial, entonces llego de gran manera y eso es lo importante porque quiero afrontar este Mundial de la mejor manera", explicó.

El zaguero de 27 años dijo que será "muy importante" el debut de la selección en el torneo ante Arabia Saudita, y también se refirió a la decisión de Bielsa de no convocar a Nahitan Nández al Mundial.

"Lo que sé es lo que vi de ustedes, porque no hablé con Nahitan, no sé lo que pasó. Son todas especulaciones que fui leyendo, iré al Complejo (Celeste) y sabré lo que habrá pasado", expresó Araujo, que agregó que solo conversó de la situación con Darwin Núñez, con quien viajó a Uruguay.

"Obviamente me sorprendió, todos saben la clase de jugador que es y lo que representa para nosotros", sentenció.