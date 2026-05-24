La selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma a un nuevo futbolista este domingo de cara al Mundial 2026, a la espera de Darwin Núñez

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma a un nuevo futbolista de cara a lo que será el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México y que comienza el próximo 11 de junio. En las próximas horas, cerca del mediodía, se espera el arribo de Joaquín Piquerez, mientras que para este lunes se aguarda la de Darwin Núñez.

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Como informó Referí el pasado viernes, el delantero de Al-Hilal fue liberado por su club de Arabia Saudita luego de distintos pedidos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). para sumarse lo antes posible a la celeste.

La llegada de Joaquín Piquerez es un tema importante, teniendo en cuenta que se lesionó ante Inglaterra el pasado 27 de marzo ante Inglaterra a los 10 minutos en el Estadio de Wembley, y debió ser intervenido quirúrgicamente de rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

El pasado 24 de abril, hace un mes, Referí informó que una fuente le había comentado que el lateral izquierdo celeste ya había comenzado a trotar.

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Ya el 8 de mayo, el futbolista comenzó a entrenar en la cancha y a hacer ejercicios con su tobillo en su club, Palmeiras.

El lateral izquierdo se encuentra ahora en su etapa final de la recuperación y la seguirá en el Complejo Uruguay Celeste.

Como informó Referí este sábado, Marcelo Bielsa dejará afuera de la convocatoria a Nahitan Nández para el Mundial 2026.

Con Piquerez ya son ocho los que entrenan en el Complejo Uruguay Celeste

Joaquín Piquerez se suma a los entrenamientos de Marcelo Bielsa en el Complajo Uruguay Celeste, tras su llegada a Montevideo de este domingo.

Con él, ya son ocho los futbolistas que entrenan allí.

Vale recordar que ya lo vienen haciendo Santiago Mele, Facundo Pellistri, Federico Viñas -quien arribó este sábado-, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres.

Para este lunes son esperados en Montevideo los arribos de Federico Valverde y de Ronald Araujo, mientras que se aguardan posiblemente este martes, José María Giménez, ya que juega este domingo con Atlético de Madrid o estará a la orden, como también lo harán Maximiliano Araujo y Mathías Olivera en Portugal e Italia, respectivamente.

Por su parte, Darwin Núñez es esperado este lunes en Montevideo.