El uno por uno de Uruguay ante Inglaterra en el primer tiempo: las ganas de Canobbio y el éxito del rol defensivo celeste

Uruguay visita a Inglaterra este viernes en el mítico Estadio de Wembley por la fecha FIFA de marzo y juega allí por primera vez desde su remodelación en 2003.

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Los celestes titulares fueron confirmados cerca de una hora antes del encuentro por el técnico Marcelo Bielsa con los regresos de Fernando Muslera y Agustín Canobbio, luego de un buen tiempo.

Los celestes se vieron sobrepasados en velocidad y dinámica por Inglaterra, aunque el bloque defensivo cumplió muy bien, salvo a veces cuando lo complicaron con pelotazos aéreos.

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Faltó y mucho en materia ofensiva, ya que la pelota la tuvo el equipo inglés. La posesión del balón de la primera mitad fue 63% a 37% a favor de los locales.

Fernando Muslera: bajó buenas pelotas aéreas, juego que caracteriza a los ingleses y en los que ganaron de continuo en el área celeste.

England's striker Marcus Rashford (L) vies with Uruguay's defender Guillermo Varela (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT Marcus Rashford de Inglaterra ante Guillermo Varela de Uruguay FOTO: AFP

Guillermo Varela: fue ayudado por Agustín Canobbio en la marca, y prácticamente no pudo subir en ofensiva, algo que le faltó al equipo de Marcelo Bielsa.

Uruguay's defender Ronald Araujo (L) fouls England's midfielder Phil Foden (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKE Ronald Araujo de Uruguay ante Phil Foden de Inglaterra FOTO: AFP

Ronald Araujo: comenzó de manera correcta, aunque tuvo algunos choques complicados con rivales altos que lo complicaron bastante. Protagonizó una fortísima entrada sobre Phil Foden en el inicio del complemento, que bien le pudo haber costado la expulsión.

Uruguay's defender Mathias Olivera (C) vies with England's midfielder James Garner (L) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT F Mathías Olivera de Uruguay ante James Garner de Inglaterra FOTO: AFP

Mathías Olivera: empezó el partido como zaguero central por izquierda y ni bien se lesionó Joaquín Piquerez de entrada, fue a jugar al lateral izquierdo. y tuvo altos y bajos.

Uruguay's defender Joaquin Piquerez reacts after picking up an injury during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERT El dolor de Joaquin Piquerez de Uruguay ante Inglaterra por su lesión de tobillo FOTO: AFP

Joaquín Piquerez: no ligó nada y a los 10 minutos se le cayó un rival encima de su tobillo derecho, por lo que salió con muchísimo dolor y le realizarán estudios. En su lugar, ingresó José María Giménez.

Manuel Ugarte: le hicieron el 2-1 y lo complicaron en la mitad de la cancha. Le faltó compañía celeste y apareció poco en juego.

England's midfielder Noni Madueke (L) vies with Uruguay's midfielder Federico Valverde (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FO Federico Valverde de Uruguay ante Noni Mandueke de Inglaterra FOTO: AFP

Federico Valverde: intentó aplicar su estilo ante un rival que asfixió la salida uruguaya en todo momento y con golpes muy fuertes de parte de ambos, pero sobre todo, de los ingleses. Intentó un remate tras buen pase de Canobbio, pero rebotó en un rival. Jugó muy lejos del área inglesa.

England's defender Harry Maguire (L) clears the ball during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / Harry Maguire de Inglaterra ante Giorgian De Arrascaeta de Uruguay FOTO: AFP

Giorgian De Arrascaeta: no tuvo peso, ya que en ningún momento pudo encontrar su fútbol y su juego. Fue bien marcado, pero además, la pelota le llegó en cuentagotas.

Uruguay's midfielder Agustin Canobbio shoots but fails to score during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTI Agustín Canobbio de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

Agustín Canobbio: de los más destacados de Uruguay, dando una mano en defensa a Guillermo Varela. En ofensiva, tuvo los dos únicos remate celestes de la primera parte, aunque la tiró muy por encima del palo en ambas ocasiones.

Uruguay's forward Rodrigo Aguirre and England's midfielder Noni Madueke collide during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING Rodrigo Aguirre de Uruguay ante Noni Madueke de Inglaterra FOTO: AFP

Rodrigo Aguirre: se perdió entre los marcadores centrales ingleses. Bajó a recepcionar la pelota para intentar hacerse de ella, pero fue prácticamente imposible.

Uruguay's midfielder Maximiliano Araujo (L) vies with England's defender Tino Livramento (C) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT Tino Livramento de Inglaterra ante Maximiliano Araújo de Uruguay FOTO: AFP

Maximiliano Araújo: jugó suelto en ofensiva, y siempre quiso. Además, dio una mano en la marca en el sector izquierdo.

England's striker Dominic Solanke (C) vies with Uruguay's defender José María Giménez (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR Dominic Solanke de Inglaterra ante José María Giménez y Mathías Olivera de Uruguay FOTO: AFP

José María Giménez: ingresó en un momento complicado a los 15 minutos por la lesión de Joaquín Piquerez y enseguida Federico Valverde le entregó el brazalete de capitán.