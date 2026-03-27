El uno por uno de Uruguay ante Inglaterra en el primer tiempo: las ganas de Canobbio y el éxito del rol defensivo celeste

Faltó y mucho en materia ofensiva, ya que la pelota la tuvo el equipo inglés. La posesión del balón de la primera mitad fue 63% a 37% a favor de los locales.
Fernando Muslera: bajó buenas pelotas aéreas, juego que caracteriza a los ingleses y en los que ganaron de continuo en el área celeste.
Guillermo Varela: fue ayudado por Agustín Canobbio en la marca, y prácticamente no pudo subir en ofensiva, algo que le faltó al equipo de Marcelo Bielsa.
Ronald Araujo: comenzó de manera correcta, aunque tuvo algunos choques complicados con rivales altos que lo complicaron bastante. Protagonizó una fortísima entrada sobre Phil Foden en el inicio del complemento, que bien le pudo haber costado la expulsión.
Mathías Olivera: empezó el partido como zaguero central por izquierda y ni bien se lesionó Joaquín Piquerez de entrada, fue a jugar al lateral izquierdo. y tuvo altos y bajos.
Joaquín Piquerez: no ligó nada y a los 10 minutos se le cayó un rival encima de su tobillo derecho, por lo que salió con muchísimo dolor y le realizarán estudios. En su lugar, ingresó José María Giménez.
Manuel Ugarte: le hicieron el 2-1 y lo complicaron en la mitad de la cancha. Le faltó compañía celeste y apareció poco en juego.
Federico Valverde: intentó aplicar su estilo ante un rival que asfixió la salida uruguaya en todo momento y con golpes muy fuertes de parte de ambos, pero sobre todo, de los ingleses. Intentó un remate tras buen pase de Canobbio, pero rebotó en un rival. Jugó muy lejos del área inglesa.
Giorgian De Arrascaeta: no tuvo peso, ya que en ningún momento pudo encontrar su fútbol y su juego. Fue bien marcado, pero además, la pelota le llegó en cuentagotas.
Agustín Canobbio: de los más destacados de Uruguay, dando una mano en defensa a Guillermo Varela. En ofensiva, tuvo los dos únicos remate celestes de la primera parte, aunque la tiró muy por encima del palo en ambas ocasiones.
Rodrigo Aguirre: se perdió entre los marcadores centrales ingleses. Bajó a recepcionar la pelota para intentar hacerse de ella, pero fue prácticamente imposible.
Maximiliano Araújo: jugó suelto en ofensiva, y siempre quiso. Además, dio una mano en la marca en el sector izquierdo.
José María Giménez: ingresó en un momento complicado a los 15 minutos por la lesión de Joaquín Piquerez y enseguida Federico Valverde le entregó el brazalete de capitán.