Tiraron una piedra con hierros contra ómnibus en Salto: una pasajera sufrió traumatismo de cráneo

Un ómnibus eléctrico de la Intendencia de Salto fue atacado durante la madrugada de este martes en un episodio de vandalismo ocurrido en la zona del barrio Calafí, donde una pasajera resultó herida y debió ser trasladada al hospital .

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Según informó la Jefatura de Policía de Salto en un comunicado, al que accedió El Observador, sobre la medianoche un ómnibus de la Línea 1 circulaba por avenida Rodó y Maciel en dirección al sur cuando el conductor escuchó el impacto de “una piedra tipo escombro con una varilla incrustada” , arrojada desde la vía pública por personas aún no identificadas.

El objeto impactó contra una de las ventanas laterales del vehículo , provocando su rotura y lesionando a una pasajera que viajaba sentada en ese lugar.

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La mujer sufrió un golpe en el rostro, sobre el ojo derecho, y fue trasladada por el propio conductor al Hospital Regional Salto . Luego de ser asistida por un médico de guardia, fue diagnosticada con “reposo por 72 horas, traumatismo de cráneo ”, según el parte policial.

Desde la comuna salteña habían señalado inicialmente que el ataque fue realizado con un trozo de hormigón con varillas de hierro y calificaron el episodio como un acto de vandalismo grave.

El encargado del servicio de ómnibus de la comuna, Francisco Blardoni, sostuvo en diálogo con el medio local La Guardia Digital que se trató de “un verdadero atentado”.

“Fue un trozo de hormigón con hierros, pudo haber sido algo fatal”, afirmó.

La Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto continúa trabajando para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho.