Casaretto dijo que el Partido Nacional evalúa incluir la gestión de Lustemberg en la Comisión Investigadora

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto , aseguró que desde filas blancas evalúan incluir la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , a la Comisión Investigadora de ASSE tras las últimas actuaciones y expresiones de la jerarca ministerial sobre el caso de la anestesista .

" Lo que ha pasado en las últimas horas es sorprendente . La ministra Lustemberg cada vez se complica más con el tema. Ha dicho ayer, por ejemplo, que hay vicios de forma en el proceso. Cuando hay vicios de forma, lo que tiene que caer es absolutamente toda la sentencia ", comenzó cuestionando el político.

Esto ocurre tras la asistencia de la ministra a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde junto a su equipo "adujo vicios de forma" en el proceso de inhabilitación por mala praxis a una anestesista condenada el año pasado por el homicidio de una pediatra durante una operación , según explicó en rueda de prensa este martes el presidente de la comisión, José Luis Satdjian.

Después, Casaretto señaló el hecho de que desde Presidencia se "aumentó" la pena contra la funcionaria, "echándola" de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional —tenía cargo de teniente al trabajar en el Hospital Militar—, y recordó que la decisión de Lustemberg de "reducir" la sanción de cinco a tres años llevó a que renunciaran "nueve de los 15 miembros de la comisión honoraria" .

"Frente a todo esto que está surgiendo en las últimas horas. Yo estoy evaluando verdaderamente, ya que vamos a tratar de investigar todo un tema sanitario de salud del Uruguay, ¿por qué no incluir esto y convocar a cada uno de los integrantes de la Comisión Honoraria? Verdaderamente llama la atención el desconocimiento de la ministra que se apoya en sus servicios jurídicos, que no sepa que si hay vicios formales y la acusada no tuvo oportunidad de defenderse, este proceso debe caer", dijo.

"Como todo es tan turbio, como todos los días aparece un elemento nuevo, como trata de minimizarse las cosas, yo estoy evaluando si el día que se traten las comisiones investigadoras no voy a proponer en el plenario también incluir este tema", agregó.

Casaretto había sido el encargado desde el partido blanco de presentar la solicitud para la creación de la Comisión Investigadora sobre ASSE.