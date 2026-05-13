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El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que quiere un grande del fútbol de Brasil

Los futbolistas de Uruguay siguen siendo pretendidos por importantes clubes para el mercado de fichajes de mitad de año

13 de mayo de 2026 13:15 hs
El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago&nbsp;

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 

Mientras la selección uruguaya ya tiene la lista de 55 futbolistas reservados por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la FIFA, que, como ocurre recurrentemente con el DT celeste, no se dará a conocer oficialmente, ya puede sumarse Facundo Pellistri a los entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste, y a Brian Rodríguez, también del combinado nacional, lo pretende Cruzeiro de Brasil.

El interés de Cruzeiro por Brian Rodríguez

Brian Rodríguez, otro futbolista que está en la lista provisoria de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para el Mundial 2026, sigue en un muy buen nivel en el equipo más poderoso de México: América.

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No obstante, este miércoles se informa en Brasil que Cruzeiro lo pretende y que además, le ofrecieron al jugador.

"Cruzeiro sigue buscando en el mercado al delantero ideal para reforzar su ataque durante el mercado de fichajes de mitad de año. La directiva considera este sector una prioridad y recientemente recibió contacto del entorno del uruguayo Brian Rodríguez, un nombre que prácticamente tiene asegurado un puesto en la selección de su país para el Mundial", informó Globoesporte.

El club de Belo Horizonte no decidió si fichará al delantero, que milita en el América de México. Inicialmente, se entiende que la contratación costaría no menos de US$10 millones.

20260308 Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México
Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México

Brian Rodríguez celebró un nuevo gol para América de México

"Técnicamente, es un jugador que interesa a Cruzeiro, quien ya se interesó por él durante el mercado de fichajes de mitad de año del año pasado. En aquel entonces, Leonardo Jardim era el entrenador y la directiva estaba a cargo de Pedro Lourenço y Pedro Junio", expresa el importante medio brasileño.

Por haber nacido en Tranqueras, Rivera, Brian Rodríguez habla portugués con fluidez y, a sus 25 años, "entiende que un posible traspaso al fútbol brasileño sería positivo para su carrera en este momento".

El uruguayo acumula14 goles y 10 asistencias en 44 partidos esta temporada.

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