Martín Lema asegura que ya son 11 las renuncias en la Comisión Honoraria de Salud Pública y presenta pedido de informe

El senador del Partido Nacional, Martín Lema , presentó un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública ( MSP ) en relación con las renuncias en la Comisión Honoraria de Salud Pública tras el caso de la anestesista.

En el escrito al que tuvo acceso El Observador, Lema solicitó que la cartera responda a las siguientes preguntas :

"Doble control" sobre Lustemberg: piden informes para conocer detalles del caso de la anestesista sancionada

"No podemos hacer excepciones", dijo Lustemberg luego de que MSP apelara al fallo que ordenaba dar remedios a Moratorio

"Tengo entendido que ya son 11 renuncias de miembros de la comisión honoraria de Salud Pública. De confirmarse, la situación es de suma preocupación ", manifestó el senador a El Observador.

De acuerdo con Lema, presentó este pedido de informe con la idea de que la ministra sea "clara y precisa" respecto al tema.

Finalmente, sostuvo que a su entender "sin dudas" existen hoy "enormes problemas de conducción en el MSP".

A finales de abril se conoció a nivel público que varios integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública decidieron renunciar por discrepancias con una resolución tomada por la ministra de Salud Cristina Lustemberg.

Los cambios en la Comisión Honoraria responden a un caso específico: la decisión de Lustemberg de bajar el tiempo de sanción de una médica, según informó en su momento este medio.

El caso se remonta a 2023 y obedece a una denuncia por mala praxis de una anestesista.

La Comisión Honoraria había sugerido una sanción de 5 años sin ejercicio de la medicina, algo que fue de recibo por las anteriores autoridades de Salud Pública. Sin embargo, tras asumir el cargo, Lustemberg modificó a la baja esa cantidad, llevándola a 3 años.

En su día, la ministra dijo no tener "certeza" acerca de la cantidad de renuncias y aseguró que le daba "mucha pena" que sucedieran porque son "todos profesores honorables de la Facultad de Medicina".