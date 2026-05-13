Conmebol sancionó a Independiente Medellín por los serios incidentes de sus hinchas ante Flamengo por Copa Libertadores, que obligaron a suspender el partido

Independiente Medellín fue sancionado provisionalmente por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) debido a los disturbios ocurridos durante su partido de la Copa Libertadores contra Flamengo el pasado jueves. La medida es temporal y tiene una vigencia de 60 días. Durante este periodo, el equipo colombiano no podrá jugar con público, ni como local ni como visitante.

El jueves pasado, el encuentro entre ambos en el Estadio Atanasio Girardot, apenas duró 1 minuto. Disconformes con la gestión del club colombiano, sobre todo, con su presidente, los hinchas lanzaron bengalas al campo. Además, se produjo una invasión del terreno de juego, poniendo en peligro a jugadores y otros aficionados.

La Conmebol abrió un procedimiento disciplinario y las partes involucradas -en este caso, Independiente Medellín es el acusado, pero Flamengo también debe responder- tienen hasta el 19 de mayo para presentar sus alegatos ante el tribunal de la confederación. La decisión se tomará después de esa fecha.

Flamengo ya solicitó oficialmente la anulación de los puntos del partido. ESPN fue el primer medio en publicar la información.

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La sanción preventiva se fundamenta en el artículo 53 del Código Disciplinario de la Conmebol, que otorga al presidente del órgano jurídico de la misma la prerrogativa de "adoptar las medidas provisionales necesarias para garantizar el correcto orden procesal, la integridad del proceso disciplinario, la efectividad de la decisión que finalmente se adopte, o cuando exista apariencia de veracidad de que se ha cometido una infracción. Para ello, no estará obligado a escuchar a las partes".

La medida podrá prorrogarse por otros 30 días, si fuera necesario.