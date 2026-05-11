Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, dos veces campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y una Copa Intercontinental, y padre del Toro Rodríguez

Peñarol anunció este lunes la muerte de Daniel "Coquito" Rodríguez, un futbolista que fue campeón dos veces de la Copa Libertadores de América con los aurinegros, en 1982 y 1987, y de la Copa Intercontinental en 1982, cuando solo tenía 16 años.

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Además, Coquito era el papá de Álvaro "Toro" Rodríguez, quien defendió a la selección uruguaya sub 20, y que actualmente defiende a Elche de España.

Daniel tenía 60 años y había contado con algunos problemas importantes de salud últimamente.

Comenzó a jugar al baby fútbol en el club Terremoto, que hoy juega en la Divisional C del fútbol uruguayo.

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Su nivel era tan bueno que Nacional lo fue a buscar "10 veces" a su casa, como contó alguna vez a Referí, pero nunca quiso ir porque era hincha de Peñarol.

20240816 Ricardo Ortiz sentado en el medio del ómnibus que llevaba a los campeones de Peñarol en la Copa Libertadores 1982, hasta el hotel y su lado está Daniel "Coquito" Rodríguez; en primer plano aparecen Miguel Bossio, Miguel Peirano, Nelson Gutiérrez Ricardo Ortiz sentado en el medio del ómnibus que llevaba a los campeones de Peñarol en la Copa Libertadores 1982, hasta el hotel y su lado está Daniel "Coquito" Rodríguez; en primer plano aparecen Miguel Bossio, Miguel Peirano, Nelson Gutiérrez y Víctor Hugo Diogo, y en el fondo, Juan Vicente Morales, Fernando Morena, Mario Saralegui, el presidente Washington Cataldi con la Copa, y Jair

Entonces se fue a probar a Las Acacias y quedó enseguida en los juveniles aurinegros.

Luis Cubilla lo hizo debutar en la Primera división de Peñarol con solo 14 años. Fue ante Fénix y el lateral derecho que lo marcó en ese compromiso fue Francisco "Paco" Casal, como contó en esta nota con Referí en 2021.

Jorge Cola, quien jugaba en River Plate, fue el amigo que le prestó los primeros zapatos de fútbol, porque no tenía dinero para comprárselos.

Elio Rodríguez, el padre de Déborah y Ángel -exjugador aurinegro que se fue a probar con él y que luego compartió equipo en Mandiyú de Corrientes- fue quien le puso Coquito.

En esa misma nota de Referí, contó que Fernando Morena fue su "padre futbolístico", porque lo arropó desde que llegó a Peñarol.

Con los carboneros, aparte de esos tres títulos internacionales, ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo.

20241011 Mandiyú de Corrientes de Argentina con siete uruguayos titulares: arriba, Daniel Barrios, Elio Rodríguez, Domingo Cáceres y Daniel Martínez; abajo, Daniel Oddine, Servando Marrero y Daniel "Coquito" Rodríguez Mandiyú de Corrientes de Argentina con siete uruguayos titulares: arriba, Daniel Barrios, Elio Rodríguez, Domingo Cáceres y Daniel Martínez; abajo, Daniel Oddine, Servando Marrero y Daniel "Coquito" Rodríguez

Además de Peñarol y de Mandiyú de Corrientes, jugó en Rapid Viena de Austria, Palamós de España, Atlético Tucumán, Chaco For Ever y Deportivo Morón, estos últimos tres, de Argentina.

Peñarol lo recordó con un posteo: