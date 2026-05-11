Más de 36 denuncias y años de conflictos: una mujer fue internada para evaluaciones psiquiátricas en Pando

Una mujer fue derivada al Hospital Militar para practicarle diversos evaluaciones psiquiátricas tras protagonizar varios episodios de violencia en Pando y ser denunciada por vecinos, confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

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Los hechos se registraron específicamente sobre la calle Solís , donde la denunciada tuvo varias disputas con residentes del lugar.

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De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), la mujer reaccionaba de forma agresiva cuando vehículos estacionaban frente a su vivienda .

Con el paso del tiempo la situación se fue agravando con episodios con daños a vehículos y agresiones contra comerciantes.

"Hace más de cinco años que hay problemas. Rompía autos, venía a tirar cosas al local, golpeó vidrieras. Siempre hubo quilombos", manifestó el propietario de un local comercial.

Hasta ahora, la mujer había acumulado más de 36 denuncias. "No está en sus cabales, necesita atención psicológica", señaló otra vecina al consignado medio.

En este marco, la Fiscalía de Pando de Tercer Turno asumió el caso y ordenó la detención de la denunciada y su internación al Hospital Militar.

Fuentes fiscales aseguraron a El Observador que por estas horas a la mujer se le están practicando varias "pericias psiquiátricas" a la espera de identificar si padece alguna patología mental.