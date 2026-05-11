Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
algo de nubes
Martes:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / DOBLE HOMICIDIO

"Los dos fueron víctimas de una muerte violenta": qué se sabe del doble homicidio en Colinas de Solymar

El doble homicidio ocurrió sobre las 21:30 del domingo en la zona de Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro

11 de mayo de 2026 13:41 hs
Policia científica, homicidio
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía de Canelones continúa trabajando en el doble homicidio de Colinas de Solymar, donde un hombre de 27 años y una mujer de 24 fueron asesinados de varios disparos dentro de su vivienda.

El vocero de la Jefatura de Canelones, Alejandro Ferreira, habló con Telemundo (Canal 12) sobre el caso y reveló que existía una denuncia de la joven contra el hombre, pero aclaró que el hecho no se investiga como un posible femicidio.

La pareja, que tenía dos hijos de ocho meses y cinco años, estaba en un proceso de separación desde hace un mes.

Más noticias

¿Cómo medir los homicidios vinculados al crimen organizado en Uruguay?

Condenaron a un adolescente a 10 años en el Inisa por secuestro, torturas y un homicidio cometido frente a una niña de dos años

"Había una denuncia entre la pareja por un tema de violencia doméstica, pero fue en el año 2023. Acá la investigación la estamos enfocando para otro lado", comentó Ferreira y reiteró que no "estamos hablando de un caso de femicidio".

"Se estableció que los dos fueron víctimas de una muerte violenta", aseguró el vocero.

De acuerdo a lo informado por el consignado medio, por esta hora la hipótesis inicial avanza por un posible caso de ajuste de cuentas.

El hecho

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, sobre las 21:30 del domingo el servicio de emergencias 911 recibió un llamado por disparos de arma de fuego en la zona de Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a las dos víctimas dentro de la casa y solicitaron asistencia médica. Personal de salud constató luego el fallecimiento de ambos.

De acuerdo a la información policial, la pareja se encontraba junto a sus dos hijos menores de edad, que resultaron ilesos.

En la escena del crimen, sobre la vereda, la Policía incautó varias vainas calibre 9 milímetros. Policía Científica trabajó en el relevamiento de pruebas y otros elementos vinculados al caso.

En el lugar estuvo presente el fiscal letrado de la Costa, Rodrigo Carámbula, junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones. La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios.

Las más leídas

"Tenía vasos, fernet y hasta hielo": hombre alcoholizado manejaba a 100 km/h, a contramano y tenía denuncias por conducir ebrio

Fin del romance con los autos eléctricos: estacioneros piden revisar incentivos para la compra

Horror en Colinas de Solymar: asesinaron a una pareja de 24 y 27 años dentro de su casa y frente a sus hijos

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Temas

Doble homicidio El Pinar policía HECHO

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos