"Los dos fueron víctimas de una muerte violenta": qué se sabe del doble homicidio en Colinas de Solymar

La Policía de Canelones continúa trabajando en el doble homicidio de Colinas de Solymar, donde un hombre de 27 años y una mujer de 24 fueron asesinados de varios disparos dentro de su vivienda.

El vocero de la Jefatura de Canelones, Alejandro Ferreira, habló con Telemundo (Canal 12) sobre el caso y reveló que existía una denuncia de la joven contra el hombre , pero aclaró que el hecho no se investiga como un posible femicidio .

La pareja, que tenía dos hijos de ocho meses y cinco años, estaba en un proceso de separación desde hace un mes .

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" Había una denuncia entre la pareja por un tema de violencia doméstica , pero fue en el año 2023. Acá la investigación la estamos enfocando para otro lado", comentó Ferreira y reiteró que no "estamos hablando de un caso de femicidio" .

"Se estableció que los dos fueron víctimas de una muerte violenta", aseguró el vocero.

De acuerdo a lo informado por el consignado medio, por esta hora la hipótesis inicial avanza por un posible caso de ajuste de cuentas.

El hecho

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, sobre las 21:30 del domingo el servicio de emergencias 911 recibió un llamado por disparos de arma de fuego en la zona de Camino al Cerro de las Ánimas y Cerro del Toro.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a las dos víctimas dentro de la casa y solicitaron asistencia médica. Personal de salud constató luego el fallecimiento de ambos.

De acuerdo a la información policial, la pareja se encontraba junto a sus dos hijos menores de edad, que resultaron ilesos.

En la escena del crimen, sobre la vereda, la Policía incautó varias vainas calibre 9 milímetros. Policía Científica trabajó en el relevamiento de pruebas y otros elementos vinculados al caso.

En el lugar estuvo presente el fiscal letrado de la Costa, Rodrigo Carámbula, junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones. La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios.