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El histórico gol del ex Peñarol Carlitos "Discoteca" Núñez en el comienzo de la Copa de Clubes de OFI; mirá el tanto y sus declaraciones

"En lo personal me viene muy bien por la confianza que tiene que tener un delantero”, señaló Carlitos Núñez

11 de mayo de 2026 13:29 hs
Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026

Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026

La Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) tuvo este fin de semana el comienzo de la Divisional A y en uno de sus partidos se destacó Carlos “Discoteca” Núñez, exdelantero de Peñarol y Racing de Avellaneda, entre otros equipos.

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En un duro debut ante Universitario de Salto, el último campeón, Núñez puso el gol del empate parcial 1-1.

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Pero los salteños demostraron su jerarquía y ganaron por 3-1, para quedarse con los primeros tres puntos del Grupo B.

Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026
Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026

Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026

El gol de “Discoteca” fue histórico porque fue el primero de Uruguay de Bella Unión en la Copa de Clubes de OFI.

“El gol sirvió para lo personal, pero el resultado es lo que vale. En lo personal me viene muy bien por la confianza que tiene que tener un delantero”, señaló.

Embed - Carlos Núñez - Uruguay Bella Union

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