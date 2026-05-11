El histórico gol del ex Peñarol Carlitos "Discoteca" Núñez en el comienzo de la Copa de Clubes de OFI; mirá el tanto y sus declaraciones

La Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) tuvo este fin de semana el comienzo de la Divisional A y en uno de sus partidos se destacó Carlos “Discoteca” Núñez , exdelantero de Peñarol y Racing de Avellaneda, entre otros equipos.

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El atacante de 33 años, que dijo ser hincha de Nacional , juega actualmente en Uruguay de Bella Unión , equipo que se estrenó en el torneo de local y en su ciudad.

En un duro debut ante Universitario de Salto, el último campeón, Núñez puso el gol del empate parcial 1-1.

Tras sufrir y luego de 20 años, Maldonado se coronó campeón de la Copa de Selecciones de OFI, en la final ante Salto

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Pero los salteños demostraron su jerarquía y ganaron por 3-1, para quedarse con los primeros tres puntos del Grupo B.

Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026 Carlos Núñez en Uruguay de Bella Unión por la Copa de Clubes OFI 2026

El gol de “Discoteca” fue histórico porque fue el primero de Uruguay de Bella Unión en la Copa de Clubes de OFI.

“El gol sirvió para lo personal, pero el resultado es lo que vale. En lo personal me viene muy bien por la confianza que tiene que tener un delantero”, señaló.