Carlos Núñez en la previa de Liverpool vs Peñarol: los consejos a su hermano Facundo, el señalamiento que sufrió, su apodo Discoteca y la predicción del campeón

Su pase de Liverpool a Peñarol por US$ 1.000.000 en 2013 fue uno de los más resonantes de la pasada década. Hoy, Carlos Núñez juega en el Santa Rosa de la Liga Regional de Tala y está atento a lo que pueda pasar en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre el carbonero y el negriazul, club en el que ahora juega su hermano Facundo y del que se confiesa hincha.

“Hasta que la rodilla me deje voy a seguir jugando” , dijo Núñez en una entrevista con Referí.

El delantero amagó a retirarse a principios de 2025 tras su paso por el Melo Wanderers, pero su vida es el fútbol y quiere estar “cien por ciento convencido” cuando tome la decisión de retirarse, luego de pasar por tres operaciones de ligamentos cruzados.

Le gusta el fútbol moderno, quiere que sus equipos jueguen 4-3-3 aunque sabe que deberá adaptarse al plantel que entrene, y aunque no se inspira en ningún DT le gusta mucho lo que hace Joaquín Papa en Liverpool.

Núñez lamentó que su hermano Facundo tuvo un “inconveniente” con el DT negriazul por el que lo bajaron a Tercera, donde jugó todos los partidos. Allí, según Carlos, rindió en buen nivel e incluso llegó a ser considerado para integrar la convocatoria para la semifinal, pero finalmente no fue citado.

El delantero, quien siente que no le afectó el apodo “Discoteca”, reconoce que tuvo errores en su carrera, y lamentó que no tenía una “figura paterna” que lo guiara.

Actualmente trata de ayudar a su hermana y a su hermano, quien a los 14 años sufrió la muerte de su madre y al que hoy ve más "centrado", a tomar mejores decisiones, aunque no quiere hacerlo desde un rol de padre.

“Él me dice siempre que para él yo soy un padre. Yo le dije ‘no, yo soy tu hermano’. Le digo que sé que hasta el día de hoy nunca tuvo una imagen paterna. Me pasó a mí, porque nuestro padre se fue cuando éramos muy chicos. Le digo, ‘yo no quiero cumplir ese rol de padre, yo solamente quiero ser alguien que te guíe, que te aconseje, y creo que me equivoqué muchísimo, Facu, y entonces quiero que vos no te equivoques. Copiame todo lo que hacía dentro de la cancha y no lo que hacía afuera, que seguramente vas a andar bien’”, expresó.

El análisis del partido Liverpool vs Peñarol y su predicción del campeón

Debido a que su hermano juega en Liverpool, Núñez va seguido al complejo de Liverpool y ve entrenar al negriazul. Destacó al DT Joaquín Papa por siempre “ir al frente” y mantener “la misma figura” sea cual sea el resultado. Además, consideró que tiene un “gran plantel”.

El delantero remarcó que en los últimos años Liverpool “viene peleando siempre”, y se consolidó detrás de los grandes. En gran parte, entiende que ello se debe a su presidente José Luis Palma, a quien destacó como “un tipo muy frontal” y que “te dice las cosas de frente”.

Hoy habla “seguido” con Palma, muchas veces temprano en la madrugada luego de que el presidente se levanta, a eso de las 4, y apunta a volver a Liverpool para dirigir.

“Sería para mí algo muy lindo porque me formó como persona, me formó como jugador y me dieron unos valores que quizás en ninguna escuela me lo darían”, valoró.

En tanto, Discoteca también sigue los partidos de Peñarol y sabe que va a “salir a ganar como sea”.

Destacó que tiene jugadores que pueden “ganar el partido” como Leonardo Fernández, Matías Arezo o Maximiliano Silvera, y otros jugadores determinantes en el medio y la defensa como Jesús Trindade y Lucas Hernández.

Para Núñez tanto la semifinal como la final, en la que espera Nacional, van a ser partidos “muy parejos”. Sobre el tricolor, analizó que no lo venía viendo “jugar bien”, pero resaltó que llegará con el “empujón” de ganar la Tabla Anual. Por eso, aunque quiere que gane Liverpool, sabe que será “más difícil”, y predijo que "el campeón uruguayo va a ser Nacional”.

La dificultad de llegar a un grande y el problema de ser el señalado en Peñarol

Núñez recordó que cuando salió de Liverpool era el pibe que “siempre pensaba en jugar a la pelota”, pero le faltaba “una figura paterna” para decirle “qué camino transitar la vida”. Así llegó a Peñarol, siendo aún ese joven que se paraba en la esquina con sus amigos a “tomar una caja de vino”, por lo que la transición le fue complicada. De todas formas, destacó que vivió “muchas cosas lindas” en el carbonero.

“Uno siempre sueña de chiquito, cuando nacés en un barrio como yo nací, jugar al fútbol y soñamos con vestir la camiseta de un grande y jugar en el Estadio Centenario y ser campeón uruguayo. Yo esos sueños los pude cumplir”, remarcó el futbolista.

A Núñez no le afectó el apodo Discoteca, que recuerda le llegó cuando arribó a Racing, pero lamentó que fue muchas veces señalado en Peñarol por sus salidas cuando no era el único, ni el peor.

“En esa época salíamos todos, la mayoría de los jugadores más que yo, y quizás hasta jugadores que consumían más que yo, y muchas cosas. Era el más joven, como habían pago US$ 1.000.000 por el 25% de mi pase era más fácil echarle la culpa a Carlos Núñez que a otro jugador. Pero bueno, tuve que convivir con todo eso. Siempre fui un tipo rebelde que nunca me achiqué con nada ni con nadie, y creo que eso me ayudó también a enfrentar esas cosas”, recordó el jugador.

A pesar de estas situaciones, destacó que en su carrera pudo “subir a un avión”, conocer países y culturas, cuando de chico se despertaba a las 7:30 de la mañana para ir a la UTU desde Canelones con una vianda con un refuerzo de mortadela y jugo que le daba su madre, en una época que el dinero escaseaba. Incluso, recordó que cuando ella le daba para el boleto él se la devolvía gracias a que el padre de un amigo, que trabajaba en Copsa, no le cobraba.

“Entonces esas cosas uno las valora, las recuerda, son recuerdos lindos que me quedan. Siempre supe levantarme cada vez que me caía y es lo que digo a mi hermano, que él va a tener muchas cosas mejores. El fútbol a veces es muy injusto, vos podés ser el mejor y pasa que no jugás. Hay cosas que van más para allá del talento, que es la resiliencia, el estar siempre, el meterle”, destacó Núñez.