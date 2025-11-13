Diego Aguirre no repitió nunca la formación de Peñarol en los 22 partidos del segundo semestre del año, ¿cómo le jugará a Liverpool?

Peñarol entrena este jueves por la tarde en un movimiento clave para que el entrenador Diego Aguirre empiece a perfilar el equipo para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya que será el domingo a la hora 18.00 contra Liverpool en el Estadio Centenario. La práctica del viernes será determinante. Pero hay una tendencia clara: Diego Aguirre jamás repitió una formación en el segundo semestre del año y el domingo no hará la excepción.

Sí. En 22 partidos jugados entre Torneo Clausura, Copa AUF Uruguay y los octavos de final de la Copa Libertadores, Aguirre recurrió permanentemente al cambio.

1- Las rotaciones que hizo cuando el calendario se apretó, como contra Boston River en la segunda fecha del Torneo Clausura o los partidos de Copa AUF Uruguay.

2- Las lesiones graves de Javier Cabrera y David Terans, sumadas a otras de menor entidad pero que también sacaron de más de un partido a jugadores titulares como Leonardo Fernández, Ignacio Sosa, Maximiliano Olivera o Pedro Milans, y a suplentes como Héctor Villalba.

3- El factor sorpresa que intentó ante rivales específicos como Nacional cuando puso a Emanuel Gularte de titular, a Racing de Avellaneda cuando le planteó un triple 5 (tres volantes de contención) y la apuesta por el doble 9 para la recta final del Clausura a partir del partido ante Cerro Largo.

4- Las lógicas decisiones técnicas del entrenador valorando lo que ve en cada semana y para cada partido específico de sus dirigidos.

5- La situación de Diego García que está sometido a juicio en Argentina por una causa de abuso sexual con acceso carnal.

22 partidos, 22 formaciones diferentes

Desde el debut ante Progreso, con un 2-1 a favor con goles de Leonardo Fernández y Matías Arezo, Aguirre cambió siempre de formación.

Para el clásico contra Nacional hizo debutar en el arco al chileno Brayan Cortés, puso a Emanuel Gularte de lateral en lugar del Zorro Damián Suárez y apostó por Diego García como extremo en vez de David Terans.

El triple 5 del Peñarol de Diego Aguirre

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, contra Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo, Aguirre sorprendió a Gustavo Costas minando el centro del campo con Eric Remedi, Jesús Trindade como volante tapón, bien pegado a los marcadores centrales, e Ignacio Sosa.

luego repitió esa fórmula aunque fue introduciéndole variantes como colocar a Sosa como falso extremo izquierdo, dándole libertad de centralizar sus movimientos con pelota y en faz de ataque.

Con esos tres volantes, sin contar los partidos en que Jesús Trindade pasó a jugar de lateral derecho cuando Pedro Milans bajó su nivel, Peñarol jugó cuatro partidos de los que ganó cuatro, empató uno y perdió otro, la revancha de octavos de Libertadores contra Racing, donde quedó eliminado del certamen.

El empate fue contra Liverpool, 2-2 con goles de Javier Méndez y Maximliano Olivera, por el Torneo Clausura, días después de ganarle por la Copa AUF Uruguay, en semifinales.

El doble 9 y la explosión de Matías Arezo

Contra Cerro Largo, Aguirre pasó del triple 5 al doble 9 apostando desde el vamos, decididamente, por Matías Arezo y su hombre fijo en la delantera: Maximiliano Silvera.

El cambio no fue permanente porque contra Danubio jugó solo Silvera. Pero Aguirre se terminó de convencer con el notable ingreso que tuvo Arezo ante Miramar Misiones en el Silvestre Landoni y el posterior de Silvera contra Defensor Sporting en Copa AUF Uruguay.

Con el doble 9 de arranque, Peñarol jugó cinco partidos de los que ganó cuatro y perdió uno, el que fue el peor partido del equipo en el semestre, el 0-2 contra Cerro en el Tróccoli.

El lugar que se ganó Stiven Muhlethaler

Una de las grandes dudas que tuvo Aguirre en el primer semestre del año fue determinar quién era el extremo por izquierda en su esquema de 4-2-3-1 donde Javier Cabrera era fijo por derecha y Leo Fernández también, moviéndose detrás del 9.

Probó con Jaime Báez, David Terans, Diego García y Héctor Villalba sin encontrar un titular.

Báez se fue cuando se consumó la clasificación de Peñarol a octavos de final de Copa Libertadores. Pero como no se logró un reemplazo para él, el jugador fue recontratado para el Clausura.

Báez volvió a ser titular y parecía consolidarse cuando García se fue a Argentina a declarar por el juicio y Terans sufrió rotura parcial del tendón de Aquiles. Pero el gran ingreso de Stiven Muhlethaler en la final de la Copa AUF Uruguay contra Plaza Colonia, llevaron a Aguirre a darle la titularidad al juvenil.

Las dudas que debe despejar Aguirre contra Liverpool

Aguirre viene trabajando mucho en cancha pensando mucho en Liverpool y en lo decisiva que será la semifinal del domingo: el ganador jugará dos finales con Nacional.

Liverpool ha sido una piedra para el zapato desde que Aguirre volvió a Peñarol en noviembre de 2023. El negriazul es el equipo que más partidos oficiales le ha ganado desde entonces, con cuatro victorias.

Por eso, es esperable que Aguirre intente sorprender a Joaquín Papa. Y una carta en la manga es reforzar el mediocampo para intentar neutralizar una zona fuerte de Liverpool y con eso puede volver a los tres contenciones.

La gran duda del lateral derecho

Pedro Milans volvió a ser titular en los dos últimos partidos del Clausura y le dio a Peñarol más salida y proyección con su ingreso por Gularte en la final de la Copa AUF Uruguay.

¿Pero podrá neutralizar a Nicolás Vallejo, el mejor extremo de la temporada? Por las características del rival, las cartas juegan a favor de Gularte, con lo que además, Peñarol redobla su poderío en la pelota parada.

Javier Méndez y Nahuel Herrera son intocables en la zaga y Maximiliano Olivera volverá a la titularidad en el lateral izquierdo cumpliendo la máxima impuesta por Aguirre desde enero de 2024: "En las finales no hay lesionados".

De jugarse con doble 5, Eric Remedi e Ignacio Sosa aventajan en chances de titularidad a Jesús Trindade.

Con dos volantes, Leo Fernández y Muhlethaler se encargarán de la creación y Arezo irá de doble 9 con Silvera.

Desde que Aguirre probó el doble 9, Arezo hizo 6 goles en 9 partidos.

Todas las formaciones de Peñarol en el segundo semestre de 2025

Peñarol 2-0 City Torque (Goles: Eduardo Agüero en contra y Matías Arezo). Cambios: 4

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Silva; Trindade, Umpiérrez; Muhlethaler, Fernández, Báez; Arezo.

Defensor Sporting 2-1 (Goles: Lucas Hernández 2). Cambios: 3

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Hernández; Fernández, Sosa, Remedi, Muhlethaler, Arezo y Silvera.

Plaza Colonia 2-0 (Goles: Guillermo Reyes en contra, Eric Remedi). Cambios: 3

Formación: Cortés, Gularte, Méndez, Herrera, Hernández; Fernández, Trindade, Sosa, Báez, Arezo y Silvera.

Cerro 0-2. Cambios: 1

Formación: Cortés, Trindade, Méndez, Herrera, Olivera; Fernández, Sosa, Remedi, García: Arezo y Silvera.

Peñarol 3-0 Wanderers (Goles: Olivera, Silvera, Arezo). Cambios: 3

Formación: Cortés, Trindade, Méndez, Herrera, Olivera; García, Sosa, Remedi, Báez: Arezo y Silvera.

Defensor Sporting 2-0 (Goles: Arezo, Silvera). Cambios: 3

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Gularte, Olivera; Fernández, Sosa, Trindade; Báez, García; Arezo.

Miramar Misiones 2-2 (Goles: Arezo 2). Cambios: 2

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Olivera; Sosa, Remedi; García, Fernández, Báez: Silvera.

Danubio 2-0 (Goles: Arezo, Villalba). Cambios: 2

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Olivera; Trindade, Remedi; Umpiérrez, Fernández, García: Silvera.

Cerro Largo 3-1 (Goles: Remedi, Silvera, Báez). Cambios: 9

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Fernández; Silvera, Arezo.

Tacuarembó 2-1 (Goles: Umpiérrez, Terans). Cambios: 8

Formación: Cortés, Suárez, Méndez, Gularte, Silva; Trindade, Hernández; Báez, Terans, García; Villalba.

Peñarol 1-0 Juventud (Gol: Fernández). Cambios: 2

Formación: Cortés, Milans, Gularte, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Fernández; Silvera, Arezo.

Liverpool 2-2 (Goles: Méndez, Olivera). Cambios: 8

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Fernández, García; Silvera.

Liverpool 2-1 (Goles: Terans, Hernández) Cambios: 10.

Formación: Campaña; Suárez, Gularte, Méndez, Silva; Remedi, Umpiérrez; Muhlethaler, Terans, Villalba; Arezo.

Plaza Colonia 1-0 (Gol: Fernández). Cambios: 2

Formación: Cortés, Milans, Gularte, Herrera, Olivera; Trindade, Sosa; Cabrera Fernández, García; Silvera.

Racing 4-1 (Goles: Silvera, Sosa, Méndez, García). Cambios: 11

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Cabrera, Fernández; Silvera.

Río Negro de San José 3-0 (Goles: Arezo 2, Umpiérrez). Cambios: 11

Formación: Campaña, Suárez, Gularte, Rodríguez, Silva; Couture, Hernández; Villalba, Álvarez, García; Arezo.

River Plate 2-0 (Goles: Terans, Silvera). Cambios: 1

Formación: Cortés, Milans, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Cabrera, Silvera, Terans.

Racing Avellaneda 1-3 (Gol: Herrera). Cambios: 8

Formación: Cortés, Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Cabrera, Silvera, Terans.

Boston River 1-2 (Gol: Arezo). Cambios: 9

Formación: Cortés, Suárez, Silva, Rodríguez, Hernández; Remedi, Umpiérrez; García, Terans, Villalba; Arezo.

Racing de Avellaneda 1-0 (Gol: Terans). Cambios: 1

Formación: Cortés, Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Remedi, Trindade, Sosa; Cabrera, Silvera, Fernández.

Nacional 3-0 (Goles: Gularte, Silvera, Arezo). Cambios: 3

Formación: Cortés, Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Trindade, Sosa; Cabrera, Fernández, García; Silvera.

Progreso 2-1 (Goles: Fernández, Arezo)

Formación: Campaña, Suárez, Gularte, Herrera, Olvera; Sosa, Trindade; Cabrera, Fernández, Terans; Silvera.