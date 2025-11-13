Romina Celeste quedó libre tras reducir su pena por estudio: había sido condenada por la denuncia falsa a Orsi

La exmilitante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso quedó en libertad tras reducir su pena por estudio en la Cárcel de Punta de Rieles.

Celeste Papasso saltó a la fama cuando en marzo de 2023 acusó públicamente al por entonces senador blanco Gustavo Penadés de abuso sexual cuando tenía 13 años. Casi medio año después, Penadés fue imputado por más de 20 delitos de abuso sexual , explotación sexual de menores, violación, atentado violento al pudor, entre otros, tras la denuncia de varias víctimas.

Originalmente, la exmilitante había sido condenada en agosto de 2024 a la pena de dos años de prisión por idear la denuncia falsa contra el por entonces candidato frenteamplista Yamandú Orsi , hoy presidente de la República. En ese entonces había inventado que Orsi había agredido a otra mujer trans .

Por la denuncia falsa al hoy presidente fue condenada por asociación para delinquir , simulación de delito en calidad de calumnia y difamación.

Por otros casos agregados se la condenó por dos delitos de simulación de delito en calidad de calumnia, violencia privada, divulgación de imágenes de contenido íntimo, dos delitos de difamación, falsificación ideológica e instigación pública a cometer delitos.

En poco más de un año, la exblanca pasó por distintos centros del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por conflictos con otros reclusos y policías.

Sin embargo, Papasso salió en libertad este jueves debido a que redujo su pena al estudiar la opción Derecho y así culminar la Secundaria, según confirmó su abogada Elizabeth Frogge a El Observador. En primera instancia, Montevideo Portal informó de la libertad de Celeste Papasso.

La defensora contó que vio a su clienta quedó "muy contenta y motivada". Según le contó, "aprendió la lección" y le dijo que "nunca más se mete en un lío".