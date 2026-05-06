El único lugar donde recomiendan nunca guardar el pasaporte

El portal de viajes y turismo Travel + Leisure reveló el lugar donde no se recomienda guardar el pasaporte al momento de iniciar un embarque.

El documento que se encuentra en una instancia de mutación luego de los distintos lanzamientos de esquemas de identificación, tales como la Real ID norteamericana, suele pasar desapercibido entre los tips de seguridad a considerar, pero que despiertan problemas al querer rastrearlos en controles.

¿Por qué jamás recomiendan guardar el pasaporte en el equipaje de mano?

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"Cuando viajas al extranjero, es fundamental llevar siempre contigo el pasaporte. Si lo guardas en tu equipaje de mano y luego necesitas facturarlo en la puerta de embarque , no podrás recuperarlo antes de llegar a inmigración. Esto podría resultar en la denegación de entrada a tu destino", repasó el sitio.

¿Por qué jamás recomiendan guardar el pasaporte en el equipaje de mano?

Según Travel + Leisure, guardar el pasaporte en el equipaje de mano abre las chances de desarrollar tres instancias de riesgo:

Si tenes que facturar el equipaje en la puerta de embarque, dará como resultado que lo separe del documento en inmigración;

Los ladrones pueden tener como objetivo a los viajeros con maletas, llegando incluso a robar el equipaje de mano en el aeropuerto y zonas aledañas,

Los demás pasajeros pueden robar el pasaporte del compartimento superior del avión.

image Pasaportes en equipajes de mano

Además, muchos viajeros denuncian haber sufrido robos al llegar a su destino. Ya sea en la zona de recogida de equipaje o de camino al hotel, alguien puede arrebatar fácilmente la maleta con el pasaporte dentro.

Las advertencias también se recapitulan para los traslados internos: "Los viajeros suelen tener que guardar su equipaje de mano en el compartimento superior, lejos de su asiento, y en ese caso, no podrás vigilar tus pertenencias. Lamentablemente, los robos a bordo ocurren, y tu pasaporte puede ser robado fácilmente durante el vuelo", continuó.