El peligro de recuperar sueño el fin de semana, según la ciencia

Muchas personas aprovechan el sábado y el domingo para compensar las horas de descanso perdidas durante la semana laboral . Sin embargo, una reciente investigación científica advirtió que este hábito puede ser perjudicial para la salud metabólica si se superan ciertos límites.

Un estudio publicado en marzo de 2026 en la revista BMJ Open Diabetes Research & Care analizó los efectos del sueño de recuperación de fin de semana. Los investigadores evaluaron a más de 23.000 participantes para comprender cómo impactan los cambios de horario en la sensibilidad a la insulina.

El análisis observó una relación directa entre la cantidad de horas que se duerme de lunes a viernes y el riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Los datos revelaron que existe una cantidad óptima de descanso y que los excesos de fin de semana no siempre reparan el daño.

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Los científicos determinaron que la duración ideal del sueño durante los días de semana se ubica en las 7,32 horas. Dormir por debajo o por encima de esa cifra demostró una disminución en la sensibilidad a la insulina de los participantes.

Para quienes acumulan una deuda de sueño, dormir un poco más durante el fin de semana resulta beneficioso, pero con una restricción estricta. El estudio constató que el efecto positivo desaparece cuando la recuperación excede las dos horas adicionales.

El impacto en el metabolismo

La investigación concluyó que prolongar el descanso de fin de semana por más de dos horas genera un efecto negativo en la tasa de eliminación de glucosa. Esto significa que el cuerpo pierde eficacia para procesar el azúcar en la sangre.

Los autores del trabajo subrayaron que el sueño excesivo durante los días libres altera los ritmos circadianos. Esta desincronización interna es la responsable de los desajustes metabólicos observados en los pacientes evaluados.

La importancia de la regularidad

El informe publicado por la red científica BMJ destacó la necesidad de mantener horarios de sueño estables a lo largo de toda la semana. La evidencia sugiere que la constancia es más efectiva que los intentos de compensación extrema.

Los especialistas indicaron que las recomendaciones de descanso deben ser personalizadas, prestando especial atención a quienes padecen trastornos metabólicos. El objetivo principal es evitar fluctuaciones drásticas entre los días laborales y los de descanso.