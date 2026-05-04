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El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO por el Torneo Apertura: arrancó el partido y el debutante Brian Barboza fue amonestado a los 57 segundos

Peñarol y Defensor Sporting cierran la fecha 14 del Torneo Apertura enfrentándose en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 19.30

4 de mayo 2026 - 17:36hs
Jesús Trindade&nbsp;

Jesús Trindade 

Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

EN VIVO

Peñarol busca salir de su mala racha enfrentando a Defensor Sporting desde la hora 19.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Los aurinegros cumplen hoy un mes de su último triunfo, 2-0 a Progreso. Desde entonces acumulan cuatro derrotas y dos empates. En caso de ganar hoy, el aurinegro le sacará siete puntos de ventaja a Nacional en la Tabla Anual. El Apertura ya está liquidado con Racing campeón.

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Las estadísticas del partido

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Minuto 10: buena subida de Franco Escobar

Subida en diagonal de Franco Escobar, que hoy vuelve a jugar de lateral izquierdo. Le pegó derecha, lejos afuera. De sus mejores aportes ofensivos desde que está en Peñarol.

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Minuto 5: peligroso remate de Cepillo González

Pelota regalada por Facundo Castro, controló, encaró y remató desde frente al área el Cepillo González. Buena técnica de atrape de Kevin Dawson.

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Minuto 3: peligroso tiro libre del Huevo Lozano

Desde larga distancia, Brian Lozano buscó el arco en el tiro libre. Picó, Aguerre le puso el pecho y la mandó al córner.

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Minuto 0: empezó el partido

Movió Germán Barrios y Defensor Sporting da el puntapié inicial en un partido donde hay puntos en juego para la Tabla Anual.

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Peñarol busca sumar para la Tabla Anual pero piensa en la Copa Libertadores

Si Peñarol gana, le saca siete puntos a Nacional para la Tabla Anual. Diego Aguirre reserva jugadores porque el jueves, a la hora 19.00, se juega todas sus chances en la Copa Libertadores visitando a Platense.

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Equipo arbitral para Peñarol vs Defensor Sporting

El juez central será Mathías de Armas, asistido por Mathías Muniz y Matías Rodríguez con Leandro Lasso de cuarto. En el VAR estarán Diego Dunajec y Alberto Píriz.

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Peñarol 9-4 contra Defensor Sporting en el Campeón del Siglo

Defensor Sporting fue la primera bestia negra de Peñarol en el estadio construido en 2016 bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani. Los violetas ganaron cuatro partidos, contra nueve triunfos aurinegros. Ahora es Liverpool quien más veces ganó en el reducto mirasol.

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Las estadísticas de Peñarol vs Defensor Sporting: 11 partidos sin perder para el aurinegro

Ambos rivales jugaron 335 partidos en su historia con 198 ganados por Peñarol, 79 empates y 58 triunfos violetas. El aurinegro marcó 688 goles y recibió 360.

Peñarol suma nueve triunfos consecutivos contra el violeta y 11 sin perder, con un solo empate.

Defensor Sporting le ganó por última vez el 13 de febrero de 2022, en el Campeón del Siglo, 1-0 con gol de Adrián Balboa.

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La ausencia de Brandon Álvarez cuando iba a ser titular

Tras hacer el trabajo táctico y entrenar para ser titular, Brandon Álvarez causó baja por pubalgia.

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Se confirmó la formación de Defensor Sporting

Así jugará Defensor Sporting que viene de ganarle hace exactamente una semana 1-0 a Progreso en el Franzini con agónico gol de Nicolás Wunsch.

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Se confirmó la formación de Peñarol

Brian Barboza, lateral que en juveniles también se desempeñó como zaguero, será lateral derecho titular y hará su debut oficial tras jugar contra Central Español, Racing y Boston River por la Copa de la Liga AUF, torneo amistoso. Es generación 2008. Diego Aguirre venía de hacer debutar a Facundo Álvez, zaguero, contra Corinthians.

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Todas las ausencias que tendrá Peñarol

Emanuel Gularte, desgarro en el sóleo

Maximiliano Olivera, capitán, desgarro en el posterior

Lucas Ferreira, distensión muscular

Eduardo Darias, contractura en el sóleo

Eric Remedi, acumulación de quinta amarilla

Brandon Álvarez, pubalgia, iba a volver tras recuperarse de un desgarro

Luis Angulo, tirón muscular

Javier Cabrera, etapa final de recuperación tras rotura de ligamentos de rodilla

Leonardo Fernández, operación de rotura de ligamentos de rodilla

Nahuel Herrera, operación de hombro

Lorenzo Couture, fractura de clavícula

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Así está el césped del Campeón del Siglo

20260405 Estadio Campeón del Siglo, previa de Peñarol Defensor Sporting por el Torneo Apertura 2026

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Los convocados de Peñarol

Mirá en esta nota los jugadores que tendrá esta noche a la orden Diego Aguirre.

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La crisis de Peñarol

Fecha Torneo Resultado
9 de abril Copa Libertadores Independiente Santa Fe 1-1
13 de abril Torneo Apertura Liverpool 0-2
16 de abril Copa Libertadores Platense 0-2
20 de abril Torneo Apertura Juventud 2-2
26 de abril Torneo Apertura Wanderers 0-1
30 de abril Copa Libertadores Corinthians 0-2

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Hora, precio de las entradas y por dónde ver Peñarol vs Defensor Sporting

Todos los detalles del partido los tenés en esta nota.

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Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo para el partido que jugarán Peñarol y Defensor Sporting que cerrará la fecha 14 del Torneo Apertura.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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