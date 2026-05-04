Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO por el Torneo Apertura: arrancó el partido y el debutante Brian Barboza fue amonestado a los 57 segundos

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Las estadísticas de Peñarol vs Defensor Sporting: 11 partidos sin perder para el aurinegro

Ambos rivales jugaron 335 partidos en su historia con 198 ganados por Peñarol, 79 empates y 58 triunfos violetas. El aurinegro marcó 688 goles y recibió 360.

Peñarol suma nueve triunfos consecutivos contra el violeta y 11 sin perder, con un solo empate.

Defensor Sporting le ganó por última vez el 13 de febrero de 2022, en el Campeón del Siglo, 1-0 con gol de Adrián Balboa.