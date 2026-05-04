Peñarol busca salir de su mala racha enfrentando a Defensor Sporting desde la hora 19.30 en el Estadio Campeón del Siglo. Los aurinegros cumplen hoy un mes de su último triunfo, 2-0 a Progreso. Desde entonces acumulan cuatro derrotas y dos empates. En caso de ganar hoy, el aurinegro le sacará siete puntos de ventaja a Nacional en la Tabla Anual. El Apertura ya está liquidado con Racing campeón.
Peñarol vs Defensor Sporting EN VIVO por el Torneo Apertura: arrancó el partido y el debutante Brian Barboza fue amonestado a los 57 segundos
Peñarol y Defensor Sporting cierran la fecha 14 del Torneo Apertura enfrentándose en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 19.30