Peñarol suma y suma lesionados: quedó afuera un jugador que Diego Aguirre le iba a dar la titularidad hoy ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este lunes a la hora 19.30 ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo para cerrar la fecha 14, pero Diego Aguirre, lamentablemente para sus intereses, sigue sumando malas noticias, ya que no podrá contar con Brandon Álvarez, quien iba a ser titular, debido a una nueva lesión.

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El entrenador carbonero jugará contra los violetas con un equipo prácticamente alternativo, pensando en la trascendencia que tiene el encuentro contra Platense del próximo jueves en Buenos Aires por Copa Libertadores.

Ese día va a tener que buscar la victoria para tener más chances en un grupo que lo dejó muy complicado en las posiciones.

No solo no es sencillo desde ya por jugar de visita, sino que además, Peñarol viene sumido, al igual que Nacional, en una crisis deportiva en la que no demuestra nada con su escaso juego.

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Brandon Álvarez afuera ante Defensor Sporting

Para Diego Aguirre, Brandon Álvarez iba a ser titular este lunes contra Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Apertura.

Brandon Álvarez en Peñarol vs Boston River Copa de la Liga AUF Brandon Álvarez con Peñarol Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Sin embargo, según informó una fuente del club a Referí, el futbolista presentó en las últimas horas un dolor en el bajo vientre, y le diagnosticaron pubalgia, por lo que tendrá un tiempo de recuperación.

Cabe consignar que Peñarol viene de una seguidilla de lesiones tremendas entre las que están Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Leonardo Fernández y otros, pese a que, como informó este domingo Referí, ya están prontos para volver ante Platense, Eduardo Darias y Lucas Ferreira.