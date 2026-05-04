"Peñarol, porfiado y peleador": limpiaron muros frente a Plaza Zabala pero los volvieron a vandalizar en menos de 24 horas

Una nueva jornada de trabajo colectivo de la iniciativa Montevideo Más Linda se realizó el sábado frente a Plaza Zabala, con la participación de más de 50 voluntarios que llevaron adelante tareas de limpieza y reacondicionamiento del espacio público. Sin embargo, pocas horas después de finalizada la jornada, el muro volvió a ser vandalizado con una leyenda vinculada a la hinchada de Peñarol.

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Embed - Montevideo Más Linda on Instagram: " Quinta jornada de Montevideo Más Linda Hoy compartimos una nueva acción colectiva frente a Plaza Zabala, donde recuperamos la fachada de un edificio patrimonial de la década de 1930, devolviéndole parte de su identidad y presencia en el paisaje urbano. La jornada reunió a voluntarias y voluntarios de distintos puntos de la ciudad, del interior del país y también a personas extranjeras que se sumaron, haciendo de esta intervención una experiencia aún más diversa y colectiva Gracias a todas las personas que aportaron su tiempo, energía y compromiso para hacerlo posible. Estas jornadas no solo transforman espacios: construyen comunidad. Agradecemos especialmente al @bseuruguay por la pintura y a @goldfarb.uy por los materiales, fundamentales para llevar adelante esta recuperación. Y a las y los voluntarios, por estar siempre Creemos en una ciudad viva, donde la expresión convive con el cuidado. El patrimonio forma parte de nuestra memoria común, y su preservación es una responsabilidad compartida. Sigamos haciendo de Montevideo una mejor ciudad, entre todas y todos." View this post on Instagram

La actividad se desarrolló en la zona de Circunvalación Durango 1409 y formó parte de una convocatoria organizada a través de redes sociales. Según indicaron desde el grupo, el objetivo no fue solo la intervención material, sino también promover una forma de vínculo con la ciudad basada en el “encuentro, la cooperación y el cuidado”.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 12.43.16 Desde Montevideo Más Linda señalaron que este tipo de situaciones forman parte de “una tensión que atraviesa a todas las ciudades”, en referencia a las diversas maneras en que las personas se expresan en el espacio público. En ese sentido, plantearon la necesidad de reflexionar sobre “cómo se relacionan la expresión, la apropiación y el cuidado”.