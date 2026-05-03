Los tres futbolistas que recupera Diego Aguirre en Peñarol, pensando más en el decisivo partido ante Platense por Copa Libertadores que en Defensor Sporting

Peñarol se sigue aprontando de cara a una semana fundamental para lo que resta de este primer semestre, ya que este lunes enfrentan a Defensor Sporting para cerrar la fecha 14 del Torneo Apertura, pero el jueves se juegan muchísimo en Buenos Aires contra Platense por su grupo de la Copa Libertadores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los dirigidos por Diego Aguirre deben ganarle a los violetas para no perder más pie en la Tabla Anual y luego de un certamen casi para el olvido.

Pero más allá de ello, tienen claro que el jueves es el día esperado por todos.

Allí, enfrentarán en Buenos Aires a Platense y tratarán de conseguir una victoria que sería trascendente para su grupo en la Copa Libertadores.

La foto de Luis Suárez con un piloto top de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami que se corre hoy

El sorpresivo dato que dio a conocer la Liga AUF Uruguaya en el que Peñarol es el mejor de todos los clubes en este Torneo Apertura

Los tres jugadores que recupera Diego Aguirre para enfrentar a Platense

Peñarol se prepara para estos dos encuentros en tres días, pero más que nada, sabe que contra Platense se juega muchísimo en la Copa Libertadores.

En ese contexto, Diego Aguirre ya recuperó para dicho compromiso a Lucas Ferreira.

El zaguero no pudo jugar el pasado jueves en la derrota 2-0 contra Corinthians en San Pablo, pese a que viajó con el plantel.

Otro de los recuperados es Eduardo Darias, quien es difícil que pueda estar ante Defensor Sporting porque Aguirre no lo quiere arriesgar, aunque le podría dar algunos minutos teniendo en cuenta que hace un tiempo que no juega.

El otro futbolista que recupera el DT carbonero para enfrentar a Platense es el argentino Franco Escobar, quien quedó habilitado luego de haber cumplido su partido de suspensión por Copa Libertadores.