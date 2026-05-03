Las cinco bajas importantes que tiene Nacional para enfrentar hoy a Albion por el Torneo Apertura, y el regreso de Gonzalo Carneiro

Nacional enfrenta este domingo a la hora 19 a Albion por la fecha 14 del Torneo Apertura que ya tiene a Racing como campeón, y Jorge Bava, su técnico, dio a conocer la lista de convocados para el partido, con bajas muy importantes.

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En la lista de convocados que dio a conocer el club tricolor en la tarde de este domingo, no están el capitán Sebastián Coates, Camilo Cándido, Nicolás "Diente" López, ni Luciano Boggio.

Cabe resaltar que para los albos es un partido importante porque por más que no tiene chance alguna en este torneo, sí debe pensar en sumar para la Tabla Anual.

El técnico de Nacional, Jorge Bava, determinó que no estuvieran en la lista para enfrentar a Albion este domingo Sebastián Coates, Camilo Cándido, Nicolás "Diente" López, ni Luciano Boggio.

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Tampoco está Nicolás "Ojito" Rodríguez, quien fuera titular el pasado miércoles en la derrota en Lima por 4-2 ante Universitario por Copa Libertadores.

Quien sí retorna a la ofensiva o al menos al banco de suplentes tras su desgarro, es el delantero Gonzalo Carneiro.

Cabe resaltar que Nacional se juega un encuentro trascendente este miércoles a la hora 23 en Ibagué, Colombia, cuando visite a Deportes Tolima por el grupo del citado torneo.

Esta es la lista de Nacional: