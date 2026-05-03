Con los partidos de Liguilla terminados, así quedaron los cruces de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol; mirá cuándo comienzan

Peñarol volvió a ganar este sábado a la noche y se quedó con el número 1 luego de jugada la Liguilla, para los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, cuyo cuadro ya fue determinado y los cruces comenzarán a disputarse a partir del próximo martes.
Los carboneros ganaron un nuevo en encuentro y lo hicieron sin inconvenientes.
Peñarol venció 74-62 a Hebraica y Macabi, en tanto Nacional hizo lo propio ante Defensor Sporting por 97-73.
El otro que ganó y de visita fue Aguada sobre Malvín por 94-84.
Así quedaron los cruces de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Luego de estos resultados registrados el sábado a la noche, ya quedó el cuadro pronto de los playoffs.
Los mismos comenzarán ya este martes.
Ese día a la hora 19.15 se enfrentarán Nacional-Biguá, en tanto que a las 21.45 lo harán Peñarol-Urunday Universitario.
Por su parte, el miércoles lo harán Malvín-Defensor Sporting a la hora 19.15 y Hebraica y Macabi-Aguada a las 21.15.
Los segundos partidos entre ambos se disputarán entre viernes y sábado, respectivamente, invirtiéndose los horarios de la primera etapa.
Cabe consignar que los ganadores de estas llaves se cruzarán en las semifinales.
Por otra parte, Peñarol, Nacional, Hebraica y Macabi y Malvín tienen ventaja de localía.