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Con los partidos de Liguilla terminados, así quedaron los cruces de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol; mirá cuándo comienzan

Se terminaron los encuentros de la fase regular y ya comienza lo más lindo

3 de mayo de 2026 13:56 hs
Santiago Calimares de Peñarol celebra el triunfo ante Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Santiago Calimares de Peñarol celebra el triunfo ante Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

FOTO: @BasquetCAPuy

Peñarol volvió a ganar este sábado a la noche y se quedó con el número 1 luego de jugada la Liguilla, para los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol, cuyo cuadro ya fue determinado y los cruces comenzarán a disputarse a partir del próximo martes.

Los carboneros ganaron un nuevo en encuentro y lo hicieron sin inconvenientes.

Peñarol venció 74-62 a Hebraica y Macabi, en tanto Nacional hizo lo propio ante Defensor Sporting por 97-73.

El otro que ganó y de visita fue Aguada sobre Malvín por 94-84.

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Así quedaron los cruces de los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Luego de estos resultados registrados el sábado a la noche, ya quedó el cuadro pronto de los playoffs.

Los mismos comenzarán ya este martes.

Ese día a la hora 19.15 se enfrentarán Nacional-Biguá, en tanto que a las 21.45 lo harán Peñarol-Urunday Universitario.

Por su parte, el miércoles lo harán Malvín-Defensor Sporting a la hora 19.15 y Hebraica y Macabi-Aguada a las 21.15.

Los segundos partidos entre ambos se disputarán entre viernes y sábado, respectivamente, invirtiéndose los horarios de la primera etapa.

Cabe consignar que los ganadores de estas llaves se cruzarán en las semifinales.

Por otra parte, Peñarol, Nacional, Hebraica y Macabi y Malvín tienen ventaja de localía.

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