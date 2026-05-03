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El sorpresivo dato que dio a conocer la Liga AUF Uruguaya en el que Peñarol es el mejor de todos los clubes en este Torneo Apertura

Pese a que los aurinegros no tuvieron un buen certamen, son los más destacados en un rubro importante

3 de mayo de 2026 11:19 hs
Matías Arezo en Peñarol

Matías Arezo en Peñarol

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol se prepara para jugar este lunes ante Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo con la misión de ganar o ganar para no seguir perdiendo posiciones en la tabla en un certamen que ya obtuvo la semana pasada Racing.

Los dirigidos por Diego Aguirre vienen de perder 2-0 el pasado jueves a manos de Corinthians por Copa Libertadores, y de seguir complicadísimos en su grupo.

Tanto es así que desde hace un par de semanas, el técnico y los jugadores se pusieron como meta superar a Platense el próximo jueves por el máximo torneo continental de clubes, algo que no será sencillo en Vicente López jugando como visitantes.

El buen dato de Peñarol que brindaron las estadísticas de la Liga AUF Uruguaya

Más allá de lo pobre desde el punto de vista futbolístico y también de resultados de lo que ha sido la campaña de este Peñarol en el Torneo Apertura, surgió un dato positivo que fue sorpresivo.

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La Liga AUF Uruguaya publicó en sus redes una estadística que sorprendió.

Peñarol es el equipo con mayor posesión de pelota de todos los que juegan este Torneo Apertura hasta el momento.

Los dirigidos por Diego Aguirre tienen un 55,9% de posesión del balón hasta la fecha 13 incluida y comandan esa tabla.

Luego, lo siguen Nacional y Defensor Sporting con 54,8%, y luego en el cuarto lugar, Albion con 53,6%.

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