Los dos días fundamentales que tiene este mes de mayo para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa pensando en el Mundial 2026 y por qué

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa está a 43 días de lo que será su debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami el próximo 15 de junio y el entrenador ya tiene claro que hay dos fechas fundamentales en este mes de mayo.

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La FIFA obliga a todos los combinados participantes a tener una lista provisoria y una definitiva de futbolistas y ambas se deben comunicar en este mes.

Marcelo Bielsa tiene en su agenda dos fechas que son obligatorias para entregar listas a la FIFA en este mes de mayo.

La primera fecha es hasta el 13 de mayo. Ese es el último plazo en el cual el DT celeste deberá tomar una determinación y enviar un listado de jugadores.

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La selección uruguaya a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) deberá entregar a FIFA una lista provisional con un mínimo de 35 futbolistas y un máximo de 55.

En ese listado tiene que haber como mínimo cuatro arqueros.

Como ocurre normalmente con Uruguay, en este caso, Marcelo Bielsa y la AUF no están obligados a dar a conocer a la prensa la lista.

20241015 Marcelo Bielsa, Eliminatorias, Selección de Uruguay. Foto Leonardo Carreño Marcelo Bielsa Foto: Leonardo Carreño

La segunda fecha importante de este mes es el plazo que vence el 30 de mayo.

La AUF y Marcelo Bielsa tendrán que entregar la lista final de los futbolistas que participarán en el Mundial 2026 a la FIFA, hasta ese día como límite.

Ese listado definitivo debe tener un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores, entre los cuales tiene que haber al menos tres arqueros.

Marcelo Bielsa y el resto de los técnicos que dirigirán en el Mundial 2026 no están obligados a citar a 26 futbolistas.

Si la AUF en este caso no lo hace antes, la FIFA publicará la lista definitiva de cada seleccionado el 1° de junio.

Si después de entregada la lista definitiva se lesiona un futbolista (que no sea arquero), solo podrá ser sustituido por un jugador incluido en la lista provisoria y la AUF tiene tiempo hasta 24 horas previas al debut celeste, en este caso, el 14 del mes que viene.

A diferencia de esto, si el futbolista se lesiona en plena actividad del Mundial 2026, no podrá ser reemplazado.

Por otra parte, FIFA establece en su reglamento que en el caso de lesión de un arquero, este podrá ser sustituido en cualquier momento del torneo, aunque para ello la AUF -en el caso de Uruguay- deberá contar con el visto bueno del Comité Médico del Mundial 2026