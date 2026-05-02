Manuel Ugarte no se olvida de sus raíces, y envió su apoyo a Fénix antes de la final del Torneo Competencia de Segunda División

Este sábado Fénix y Oriental de La Paz definirán el Torneo Competencia , la primera copa de la temporada de la Segunda División Profesional que da un lugar asegurado en los playoffs para el tercer ascenso a Primera . El club de Capurro tendrá un hincha de lujo para la final: Manuel Ugarte .

El jugador del Manchester United y la selección uruguaya , que se prepara para el Mundial 2026 , se formó en el Ave, y este viernes el club publicó una foto en la que muestra que su canterano no se olvidó de su raíces .

"Manu con la camiseta más linda, listo para mañana", se lee en un tuit publicado por Fénix en su cuenta oficial, en el que se puede ver a Ugarte en su casa con una camiseta del club de la actual temporada , con su apellido y el número 20 en la espalda.

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Ugarte debutó en la Primera de Fénix a sus 15 años, el 4 de diciembre de 2016, bajo la dirección técnica de Rosario Martínez. Jugó 57 partidos en el club de 2016 a 2021, cuando pasó al Famalicao de Portugal.

El mediocampista de 25 años no pasa por su mejor momento en el Manchester United, club del que se rumorea saldrá en el próximo periodo de pases. Lleva jugados 24 partidos esta temporada, diez de ellos como titular, con 1.005 minutos en cancha, lo que da un promedio de 41 minutos por encuentro.