La fecha 14 del Torneo Apertura se disputará entre el sábado 2 de mayo y el lunes 4, con Racing estrenando su título y recibiendo la copa en su estadio, el Parque Roberto, y con Nacional visitando a Albion y Peñarol recibiendo a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.
Así se juega la fecha 14 del Torneo Apertura: Racing estrena el título en el Parque Roberto, Nacional visita a Albion y Peñarol recibe a Defensor Sporting
La fecha 14, la penúltima del Torneo Apertura, se disputa entre sábado y lunes