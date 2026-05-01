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Así se juega la fecha 14 del Torneo Apertura: Racing estrena el título en el Parque Roberto, Nacional visita a Albion y Peñarol recibe a Defensor Sporting

La fecha 14, la penúltima del Torneo Apertura, se disputa entre sábado y lunes

1 de mayo de 2026 10:41 hs
El entrenador de Nacional, Jorge Bava, en el partido ante Universitario&nbsp;

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, en el partido ante Universitario 

Foto: EFE

La fecha 14 del Torneo Apertura se disputará entre el sábado 2 de mayo y el lunes 4, con Racing estrenando su título y recibiendo la copa en su estadio, el Parque Roberto, y con Nacional visitando a Albion y Peñarol recibiendo a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.

Racing se consagró campeón con dos fechas de ventaja tras lograr siete puntos de diferencia con los segundos, Peñarol y Deportivo Maldonado.

Así sejuega la fecha 14 del Torneo Apertura:

DÍA HORARIO PARTIDO ESTADIO ÁRBITROS VAR
SÁBADO 2 12.30 Juventud vs Wanderers Parque Artigas Javier Burgos, Agustín Berisso, Mauricio Hernández y Kevin Fontes Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
SÁBADO 2 15.30 Cerro vs Deportivo Maldonado Tróccoli Bruno Sacarelo, Héctor Bergaló, Juan Álvarez, Marcelo García Antonio García y Javier Irazoqui
SÁBADO 2 18.30 Liverpool vs Danubio Parque Viera Gustavo Tejera, Nicolás Tarán, Carlos Barreiro y Federico Río Leodán González y Marcelo Alonso
DOMINGO 3 9.30 Progreso vs Cerro Largo Paladino Javier Feres, Pablo Llarena, Nicolás Piaggio y Ruben Umpiérrez Christian Ferreyra y Richard Trinidad
DOMINGO 3 12.00 Boston River vs Central Español Estadio Olímpico de Florida Esteban Guerra, Martín Soppi, Daiana Fernández, Eduardo Varela Daniel Rodríguez y Jonhatan Fuentes
DOMINGO 3 15.30 Racing vs Torque Parque Roberto Andrés Matonte, Andrés Nievas, Franco Mieres y Santiago Motta Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
DOMINGO 3 19.00 Albion vs Nacional Estadio Centenario Hernán Heras, Horacio Ferreiro, Amador de Prado y Federico Modernell Andrés Cunha y Federico Piccardo
LUNES 4 19.30 Peñarol vs Defensor Sporting Campeón del Siglo Mathías de Armas, Mathías Muniz, Matías Rodríguez y Leandro Lasso Diego Dunajec y Alberto Píriz

Liverpool cruzó al vice de Nacional Flavio Perchman por decir que el negriazul es "una SAD camuflada": "Es una afirmación gravemente irresponsable"

La polémica infracción de Caín Fara por la que todo Nacional pidió expulsión y las críticas de los tricolores al árbitro: "Es roja acá y en cualquier lado"

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura:

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El delantero de Albion, Álvaro López, encabeza la tabla de goleadores del Torneo Apertura:

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