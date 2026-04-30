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La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras la derrota de Peñarol contra Corinthians

Peñarol está último en el grupo de la Copa Libertadores al perder contra Corinthians y sumar apenas uno de los nueve puntos jugados en la primera ronda

30 de abril de 2026 23:24 hs
Gustavo Henrique y Matías Arezo

Gustavo Henrique y Matías Arezo

Foto: Miguel Schincariol/AFP

Peñarol cayó en forma contundente este jueves contra Corinthians en partido correspondiente a la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores. Los aurinegros perdieron 2-0 ante un rival que le pasó por arriba desde el minuto uno.

La derrota dejó a Peñarol exactamente igualado con Independiente Santa Fe en el último puesto de la serie.

El equipo de Diego Aguirre suma un punto sobre nueve disputados y el jueves de la semana próxima buscará sumar por primera vez de a tres, contra Platense en Vicente López.

Corinthians dejó encarrilada su clasificación con nueve puntos. El Timao no ha recibido goles en sus tres partidos y es muy superior al resto.

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Platense está haciendo una Copa notable. Tras perder de local con Corinthians, venció a Peñarol en el Campeón del Siglo (el aurinegro llevaba 22 partidos de Copa Libertadores invicto en su casa) y luego superó 2-0 a Santa Fe de local, equipo de Pablo Repetto.

Peñarol necesita ganar a Platense para quedar a dos puntos del Calamar.

Luego cerrará la serie jugando con Corinthians de local y finalmente contra Santa Fe.

Por cómo está jugando el equipo y las bajas que tiene, el objetivo que parece real para Peñarol es pelear por el tercer lugar y pasar a jugar Copa Sudamericana.

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