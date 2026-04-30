Diego Aguirre hizo debutar a Facundo Álvez, con 19 años recién cumplidos, ante Corinthians por Copa Libertadores, ya que cuidó a Lucas Ferreira

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, hizo debutar este jueves a un nuevo juvenil en el primer equipo aurinegro. Se trata de Facundo Álvez , zaguero que el miércoles había cumplido 19 años.

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Lo curioso del caso es que hace nueve días, tras empatar de local 2-2 contra Juventud, por la fecha 12 del Torneo Apertura, Aguirre había declarado: "Hay que tener criterio y en situaciones difíciles como estamos pasando es fácil decir de los juveniles, pero es un momento de presión donde no veo que la solución sea esa. Son muy buenos jugadores, pero no me parece que en este momento como estamos tengamos que apostar a los juveniles como una solución porque tenemos que apoyar a los jugadores que tenemos, a los que van a estar definiendo este campeonato, a los que van a jugar en la Copa y para mí no es momento de los juveniles".

Nahuel Herrera está operado del hombro, Emanuel Gularte sufrió un desgarro en el sóleo y está ausente desde el 21 de marzo ante Cerro. Este es el noveno partido consecutivo que se perdió.

Además, Maximiliano Olivera está desgarrado y Aguirre lo ha utilizado como zaguero aunque lo prefiere como lateral.

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Lucas Ferreira viajó y fue parte del plantel, pero se perdió el partido del domingo ante Wanderers por distensión muscular y Aguirre prefiere que llegue en plenitud al partido del jueves de la semana próxima ante Platense.

Franco Escobar fue expulsado contra Platense, en la segunda fecha y estaba suspendido. El domingo jugó de zaguero (es lateral) ante Wanderers y su rendimiento fue bajísimo.

Con ese panorama, al DT solo le quedaban tres opciones: Matías González, Andrés Madruga o hacer debutar a un juvenil.

A González prefirió usarlo de lateral, sacando al juvenil Kevin Rodríguez que ante Wanderers no hizo un buen partido, aunque no fue de los peores en defensa. Pudo usar a González en la zaga (su puesto natural) y mantener a Rodríguez o sumar experiencia con Jesús Trindade de lateral buscando otra opción en el medio.

A Madruga ni lo llevó. Le había dado 45 minutos ante Liverpool por la fecha 11 del Apertura, pero su rendimiento fue muy malo y lo sacó en el entretiempo.

El flojo primer tiempo de Facundo Álvez

Así, terminó optando por el artiguense Álvez que en el primer tiempo no hizo pie.

En la jugada del primer gol -minuto 11'- era quien debía tomar la marca de Gustavo Henrique pero no lo siguió. El espigado defensor atacó la pelota ante el quietismo de Álvez y venció a Aguerre.

A los 20' tuvo un cierre y una reacción defensiva espectacular. Una acción que habla de sus cualidades y de su proyección para cuando pueda sumar minutos en otro contexto. Cerró a Yuri Alberto con una barrida que llevó a Aguerre a festejarla como un gol y a abrazarlo.

Sin embargo, a los 24', cuando el juego se reinició tras una pausa de hidratación, cometió un grave error.

Recibió un pase atrás, quiso salir jugando eludiendo a Jesse Lingard, pero resbaló, la perdió y Yuri Alberto terminó asistiendo al inglés para el 2-0.

A los 67' fue amonestado por bajar a Lingar en contragolpe.

Álvez es artiguense, generación 2007 y hará su debut oficial esta noche aunque ya jugó por el torneo amistoso Copa de la Liga AUF, en cuartos de final contra Racing y en semifinales ante Boston River.

El zaguero llegó al club en 2024 tras jugar en Piratas Juniors de Artigas, uno de los equipos donde jugó Darwin Núñez en el fútbol del interior.

Vivió en la residencia de juveniles hasta este año.

Los 12 juveniles que hizo debutar Diego Aguirre en Peñarol en el actual período

Jugador Fecha Torneo Rival Randall Rodríguez 17 de abril de 2024 Copa AUF Uruguay Montevideo City Torque Santiago Benítez 17 de abril de 2024 Copa AUF Uruguay Montevideo City Torque Luciano González 20 de abril de 2024 Apertura Boston River Tomás Olase 24 de mayo de 2024 Apertura Progreso Germán Barbas 24 de mayo de 2024 Apertura Progreso Leandro Umpiérrez 30 de marzo de 2025 Apertura Cerro Largo Stiven Muhlethaler 7 de junio de 2025 Intermedio Defensor Sporting Lorenzo Couture 15 de agosto de 2025 Clausura Boston River Brandon Álvarez 15 de agosto de 2025 Clausura Boston River Julio Daguer 27 de agosto de 2025 Copa AUF Uruguay Río Negro de San José Kevin Rodríguez 27 de agosto de 2025 Copa AUF Uruguay Río Negro de San José Facundo Álvez 30 de abril de 2026 Copa Libertadores Corinthians

Benítez llegó a Peñarol a Tercera desde Cerro. Aguirre usó en 2025 a Juan Rodríguez que había debutado en 2024 en Boston River, y este año a Matías González, que había debutado en Danubio el año pasado.

En 2023, cuando retornó al club en noviembre, le dio algunos minutos a Andrés Madruga y Santiago Díaz, pero ambos ya habían debutado en ese mismo año.

No se toman en cuenta los jugadores que disputaron la Copa de la Liga AUF por tratarse de un torneo amistoso.

En sus anteriores pasajes por Peñarol, Aguirre había hecho debutar a nueve jugadores de la cantera aurinegra.