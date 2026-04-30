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Hinchas de Peñarol robaron whisky en una estación de servicio de Santa Catarina, Brasil, fueron demorados y uno resultó detenido en comisaría; mirá los videos de las cámaras de seguridad

Los robos quedaron registrados en las cámaras de seguridad, lo que permitió comprobar las acciones de los hinchas

30 de abril de 2026 13:32 hs

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

Video: jornalrazao.com

Un grupo de hinchas de Peñarol que viajaba al partido ante Corinthians en San Pablo de este jueves (21:00 horas) fue demorado y un parcial fue detenido y llevado a comisaría, tras robos en una estación de servicio en Tijucas, Santa Catarina, a unos 50 kilómetros de Florianópolis.

En un operativo policial, tres ómnibus que trasladaban a hinchas aurinegros fueron detenidos por la Policía Militar de Santa Catarina este miércoles a la noche, luego de que recibieran la denuncia de que estaban robando bebidas alcohólicas en la estación WDcon, en el barrio Morretes.

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio
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Los efectivos policiales llegaron al lugar y rodearon los coches, obligando a los pasajeros a sentarse en el piso de la pista de la estación mientras revisaban las unidades.

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

En los allanamientos se encontraron ocho botellas de whisky Johnnie Walker, cuatro de la variedad Black Label y cuatro de la variedad Red Label, todas confirmadas como robadas, según informó el portal Jornal Razao.

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio
Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

Los robos quedaron registrados en las cámaras de seguridad, lo que permitió comprobar las acciones de los hinchas.

Un hincha de Peñarol fue detenido y su foto fue divulgada por la Policía de Brasil
Un hincha de Peñarol fue detenido y su foto fue divulgada por la Policía de Brasil

Un hincha de Peñarol fue detenido y su foto fue divulgada por la Policía de Brasil

Uno de los parciales de Peñarol fue detenido y llevado a la Comisaría de Policía Civil de Itapema, junto con sus pertenencias personales, una mochila y un celular, para los trámites correspondientes, por lo que no pudo continuar el viaje.

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio
Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

Hinchas de Peñarol detenidos en el viaje a San Pablo por robos en estación de servicio

Peñarol advirtió a sus hinchas

En la previa del partido de este jueves, Peñarol advirtió a sus hinchas que fueron a Brasil con una serie de recomendaciones y medidas de seguridad.

"Pautas de cumplimiento obligatorio para el hincha de Peñarol que asista al partido frente a Corinthians y guía de recomendaciones del Consulado General del Uruguay en San Pablo", dice el tuit de los aurinegros con varios puntos.

En la nota se señala que debido al 1° de mayo, habrá complicaciones en el tránsito y que luego del partido, en el que los carboneros serán los últimos en dejar el estadio, no habrá transporte público.

También se compartió la nota del Consulado de Uruguay en San Pablo, en la que se pone énfasis a los delitos de racismo en Brasil, los que son considerados "graves", con pena de reclusión de dos a cinco años y multa, sin derecho a fianza.

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Peñarol también anunció un cambio en el punto de encuentro para que los hinchas lleguen al estadio.

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