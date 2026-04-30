Fútbol femenino: AUF publicó el fixture del Torneo Apertura de Primera y Segunda División, pero aún no se definió el formato del Campeonato tras la baja de tres clubes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó el fixture del Torneo Apertura de la Primera y Segunda División del fútbol femenino, que comenzará el próximo sábado 9 de mayo, aunque aún no se sabe cómo será el formato de ambos campeonatos.
El abogado Diego Moreno, integrante de la Mesa Ejecutiva del Fútbol Femenino de la AUF, explicó a Referí que tras el sorteo del fixture tres clubes se bajaron del campeonato.
Se trata de River Plate, que había ascendido a Primera como campeón de Segunda en 2025, Bella Vista, que había logrado la permanencia en la A, y Cerrito, que descendió en el pasado campeonato.
Esto llevó a que la Mesa llamara de urgencia a un Consejo de Liga para el próximo lunes 4 de mayo, con el objetivo de definir el formato de los dos campeonatos que comenzarán tan solo cinco días después.
Según Moreno, hay "varios modelos" planteados para las dos competencias, todos con un Torneo Apertura asegurado y ya sorteado, y marcó que serán los clubes los que votarán por el formato de disputa.
El fixture del Torneo Apertura de Primera y Segunda División del fútbol femenino
En el Campeonato Uruguayo de Primera División de 2026 participarán diez equipos: Canadian, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Peñarol, San Jacinto Keguay y Wanderers.
El clásico del fútbol femenino entre Nacional y Peñarol se jugará en la primera fecha del Torneo Apertura, con el carbonero como local.
Se jugará, en principio, a una sola rueda de nueve fechas. El año pasado se dividió la tabla luego de este primer torneo: los primeros seis equipos (había 12 participantes) jugaron por la Serie Campeonato, mientras que los últimos seis compitieron por la permanencia, con dos descensos en juego.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/2049868500424863920?s=20&partner=&hide_thread=false
En tanto, la Segunda División del fútbol femenino tendrá seis equipos: Boston River, Central Español, Cerro, DFC (o Durazno FC), Progreso y Racing.
En este caso, la AUF mostró el fixture del Torneo Apertura con diez fechas, por lo que jugarán dos ruedas todos contra todos para definir al campeón de esta competencia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/2049873076473454668?s=20&partner=&hide_thread=false