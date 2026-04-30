Fútbol femenino: AUF publicó el fixture del Torneo Apertura de Primera y Segunda División, pero aún no se definió el formato del Campeonato tras la baja de tres clubes

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) publicó el fixture del Torneo Apertura de la Primera y Segunda División del fútbol femenino , que comenzará el próximo sábado 9 de mayo , aunque aún no se sabe cómo será el formato de ambos campeonatos.

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El abogado Diego Moreno , integrante de la Mesa Ejecutiva del Fútbol Femenino de la AUF, explicó a Referí que tras el sorteo del fixture tres clubes se bajaron del campeonato.

Se trata de River Plate , que había ascendido a Primera como campeón de Segunda en 2025, Bella Vista , que había logrado la permanencia en la A, y Cerrito , que descendió en el pasado campeonato.

Esto llevó a que la Mesa llamara de urgencia a un Consejo de Liga para el próximo lunes 4 de mayo, con el objetivo de definir el formato de los dos campeonatos que comenzarán tan solo cinco días después.

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Según Moreno, hay "varios modelos" planteados para las dos competencias, todos con un Torneo Apertura asegurado y ya sorteado, y marcó que serán los clubes los que votarán por el formato de disputa.

El fixture del Torneo Apertura de Primera y Segunda División del fútbol femenino

En el Campeonato Uruguayo de Primera División de 2026 participarán diez equipos: Canadian, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Liverpool, Montevideo City Torque, Nacional, Peñarol, San Jacinto Keguay y Wanderers.

El clásico del fútbol femenino entre Nacional y Peñarol se jugará en la primera fecha del Torneo Apertura, con el carbonero como local.

Se jugará, en principio, a una sola rueda de nueve fechas. El año pasado se dividió la tabla luego de este primer torneo: los primeros seis equipos (había 12 participantes) jugaron por la Serie Campeonato, mientras que los últimos seis compitieron por la permanencia, con dos descensos en juego.

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El camino inicial de la temporada 2026 de fútbol femenino. #EllasJuegan pic.twitter.com/9Drf7wKXuz — AUF Femenino (@AUFfemenino) April 30, 2026

En tanto, la Segunda División del fútbol femenino tendrá seis equipos: Boston River, Central Español, Cerro, DFC (o Durazno FC), Progreso y Racing.

En este caso, la AUF mostró el fixture del Torneo Apertura con diez fechas, por lo que jugarán dos ruedas todos contra todos para definir al campeón de esta competencia.