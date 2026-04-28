En un partidazo, la selección uruguaya femenina sub 17 cayó 5-3 con Brasil en la segunda fecha del Sudamericano: así está la tabla de posiciones del torneo

La selección uruguaya femenina sub 17 cayó 5-3 con Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de la categoría, disputado en Paraguay, que da cuatro cupos para el Mundial que se jugará este año en Marruecos.
La celeste comenzó perdiendo a los 5 minutos, cuando Helena Rodrigues puso de penal el 1-0 para Brasil. Sin embargo, 15 minutos después Siamara Sánchez empató el encuentro al conectar de volea una pelota que le quedó en un córner.
A los 32 Nicolly Da Silva aprovechó un error en salida de la arquera Luzmila Duarte y volvió a poner en ventaja a la canarinha, pero otro error de Nathália Cardoso, golera brasileña, y Yasmin Queiroz permitió que Sánchez pusiera el empate 2-2 antes del final de la primera mitad.
Las uruguayas defendieron el resultado y tuvieron algunas oportunidades en el arco rival, pero un golazo de taco de Da Silva a los 69 minutos empezó a inclinar la balanza a favor de Brasil, y Mariana Cándido amplió la diferencia 14 minutos después.
Oriana Tola, de cabeza, puso el partido 4-3 a los 85, pero en los descuentos Giovanna Ferreira liquidó el partido para las brasileñas con un gol de contraataque.
Brasil quedó primera en el Grupo B del Sudamericano con 6 puntos. La selección uruguaya femenina está segunda con 3 unidades, obtenidas en su victoria ante Perú en la primera fecha, junto con Ecuador. Perú y Venezuela están en el fondo sin puntos.
Los dos países que terminen primeros en sus grupos pasarán a esas semifinales, mientras que los terceros jugarán una definición con los perdedores de esas series.
Los finalistas, y los ganadores de los enfrentamientos entre los perdedores de las semifinales y los terceros, clasificarán al Mundial de Marruecos.
La tabla de posiciones del grupo de Uruguay en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17
|EQUIPO
| PUNTOS
| PARTIDOS
| GOLES A FAVOR
| GOLES EN CONTRA
|Brasil
| 6
|2
|7
|3
| Uruguay
| 3
|2
|6
|5
| Ecuador
| 3
|1
|1
|0
| Perú
| 0
|1
|0
|3
| Venezuela
| 0
|2
|0
|3