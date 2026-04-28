En un partidazo, la selección uruguaya femenina sub 17 cayó 5-3 con Brasil en la segunda fecha del Sudamericano: así está la tabla de posiciones del torneo

La selección uruguaya femenina sub 17 cayó 5-3 con Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos del Campeonato Sudamericano de la categoría, disputado en Paraguay , que da cuatro cupos para el Mundial que se jugará este año en Marruecos.

La celeste comenzó perdiendo a los 5 minutos , cuando Helena Rodrigues puso de penal el 1-0 para Brasil. Sin embargo, 15 minutos después Siamara Sánchez empató el encuentro al conectar de volea una pelota que le quedó en un córner.

A los 32 Nicolly Da Silva aprovechó un error en salida de la arquera Luzmila Duarte y volvió a poner en ventaja a la canarinha , pero otro error de Nathália Cardoso , golera brasileña, y Yasmin Queiroz permitió que Sánchez pusiera el empate 2-2 antes del final de la primera mitad.

Las uruguayas defendieron el resultado y tuvieron algunas oportunidades en el arco rival, pero un golazo de taco de Da Silva a los 69 minutos empezó a inclinar la balanza a favor de Brasil, y Mariana Cándido amplió la diferencia 14 minutos después.

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Oriana Tola, de cabeza, puso el partido 4-3 a los 85, pero en los descuentos Giovanna Ferreira liquidó el partido para las brasileñas con un gol de contraataque.

Brasil quedó primera en el Grupo B del Sudamericano con 6 puntos. La selección uruguaya femenina está segunda con 3 unidades, obtenidas en su victoria ante Perú en la primera fecha, junto con Ecuador. Perú y Venezuela están en el fondo sin puntos.

Los dos países que terminen primeros en sus grupos pasarán a esas semifinales, mientras que los terceros jugarán una definición con los perdedores de esas series.

Los finalistas, y los ganadores de los enfrentamientos entre los perdedores de las semifinales y los terceros, clasificarán al Mundial de Marruecos.

La tabla de posiciones del grupo de Uruguay en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17