Programa Ibirapitá: quiénes pueden acceder a celulares gratis y plan móvil bonificado de Antel

El Programa Ibirapitá brinda acceso a herramientas digitales, conectividad y espacios de aprendizaje dirigidos a personas mayores en Uruguay. La iniciativa permite participar en actividades presenciales y virtuales, además de acceder a contenidos diseñados especialmente para este público.
Uno de los principales recursos es la aplicación Ibirapitá, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS. La plataforma funciona como un entorno digital amigable, pensado para facilitar la interacción, el aprendizaje y el acceso a servicios.
¿Quiénes pueden acceder a los beneficios del Programa Ibirapitá?
El acceso a los beneficios varía según la situación del beneficiario:
- Las personas jubiladas o que reciben Pensión Vejez, Pensión por Sobrevivencia o Asistencia a la Vejez (MIDES), que tengan más de 65 años, no estén en actividad y perciban hasta $ 34.320 (5 BPC), pueden acceder a:
- Un celular sin costo
- Un plan móvil Ibirapitá de Antel que incluye mensualmente:
- 10 GB de navegación
- 10 GB para Vera TV
- 50 minutos para llamadas a destinos Antel
- 50 SMS a números Antel
- En tanto, quienes cumplan las mismas condiciones pero tengan ingresos de hasta $ 54.912 (8 BPC) pueden acceder al plan móvil Ibirapitá, también otorgado por Antel.
Otros beneficios del programa
Además, el programa ofrece la posibilidad de adquirir la Recarga Ibirapitá por $200 (IVA incluido), que incluye:
- 15 GB de datos por 30 días
- 3 destinos gratis (fijos o móviles de Antel)
- 5 números amigos
- WhatsApp gratis
El programa apunta a reducir la brecha digital y fomentar la inclusión tecnológica de las personas mayores, facilitando el acceso a dispositivos, conectividad y formación.