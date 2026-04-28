Programa Ibirapitá: quiénes pueden acceder a celulares gratis y plan móvil bonificado de Antel

El Programa Ibirapitá brinda acceso a herramientas digitales, conectividad y espacios de aprendizaje dirigidos a personas mayores en Uruguay. La iniciativa permite participar en actividades presenciales y virtuales, además de acceder a contenidos diseñados especialmente para este público.

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Uno de los principales recursos es la aplicación Ibirapitá, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS. La plataforma funciona como un entorno digital amigable, pensado para facilitar la interacción, el aprendizaje y el acceso a servicios.

¿Quiénes pueden acceder a los beneficios del Programa Ibirapitá? El acceso a los beneficios varía según la situación del beneficiario:

Las personas jubiladas o que reciben Pensión Vejez, Pensión por Sobrevivencia o Asistencia a la Vejez (MIDES) , que tengan más de 65 años, no estén en actividad y perciban hasta $ 34.320 (5 BPC) , pueden acceder a: Un celular sin costo Un plan móvil Ibirapitá de Antel que incluye mensualmente: 10 GB de navegación 10 GB para Vera TV 50 minutos para llamadas a destinos Antel 50 SMS a números Antel

, que tengan más de 65 años, no estén en actividad y perciban hasta , pueden acceder a: En tanto, quienes cumplan las mismas condiciones pero tengan ingresos de hasta $ 54.912 (8 BPC) pueden acceder al plan móvil Ibirapitá, también otorgado por Antel. Otros beneficios del programa Además, el programa ofrece la posibilidad de adquirir la Recarga Ibirapitá por $200 (IVA incluido), que incluye: