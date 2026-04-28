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Programa Ibirapitá: quiénes pueden acceder a celulares gratis y plan móvil bonificado de Antel

El programa apunta a reducir la brecha digital y fomentar la inclusión tecnológica de las personas mayores, facilitando el acceso a dispositivos, conectividad y formación

28 de abril de 2026 11:09 hs
Plan Ibirapitá
Plan Ibirapitá PxHere

El Programa Ibirapitá brinda acceso a herramientas digitales, conectividad y espacios de aprendizaje dirigidos a personas mayores en Uruguay. La iniciativa permite participar en actividades presenciales y virtuales, además de acceder a contenidos diseñados especialmente para este público.

Uno de los principales recursos es la aplicación Ibirapitá, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS. La plataforma funciona como un entorno digital amigable, pensado para facilitar la interacción, el aprendizaje y el acceso a servicios.

¿Quiénes pueden acceder a los beneficios del Programa Ibirapitá?

El acceso a los beneficios varía según la situación del beneficiario:

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  • Las personas jubiladas o que reciben Pensión Vejez, Pensión por Sobrevivencia o Asistencia a la Vejez (MIDES), que tengan más de 65 años, no estén en actividad y perciban hasta $ 34.320 (5 BPC), pueden acceder a:
    • Un celular sin costo
    • Un plan móvil Ibirapitá de Antel que incluye mensualmente:
      • 10 GB de navegación
      • 10 GB para Vera TV
      • 50 minutos para llamadas a destinos Antel
      • 50 SMS a números Antel
  • En tanto, quienes cumplan las mismas condiciones pero tengan ingresos de hasta $ 54.912 (8 BPC) pueden acceder al plan móvil Ibirapitá, también otorgado por Antel.

Otros beneficios del programa

Además, el programa ofrece la posibilidad de adquirir la Recarga Ibirapitá por $200 (IVA incluido), que incluye:

  • 15 GB de datos por 30 días
  • 3 destinos gratis (fijos o móviles de Antel)
  • 5 números amigos
  • WhatsApp gratis

El programa apunta a reducir la brecha digital y fomentar la inclusión tecnológica de las personas mayores, facilitando el acceso a dispositivos, conectividad y formación.

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