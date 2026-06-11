Relevaron a la directora nacional de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira: los motivos detrás de la decisión

La directora nacional de la Guardia Republicana , Angelina Ferreira , fue relevada de su cargo este jueves, confirmaron fuentes de esa unidad policial a El Observador.

Según agregaron desde el sindicato, la decisión fue comunicada en las últimas horas y se produce en medio de cuestionamientos internos sobre la conducción de la política de seguridad.

Efectivos de la Guardia Republicana señalaron que el argumento trasladado para justificar el relevo fue que la unidad " no está alineada con la estrategia en materia de seguridad que lleva adelante el gobierno y el Ministerio del Interior ".

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Sin embargo, las fuentes consultadas sostuvieron que la decisión responde a la necesidad de encontrar responsables por problemas que atribuyen a la conducción de la cartera.

"Es un manotazo de ahogado para echarle la culpa a alguien de los errores que cometió el Ministerio del Interior", afirmaron.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no informó de forma oficial los motivos del relevo ni quién ocupará el cargo de forma definitiva.

¿Quién es Angelina Ferreira?

Angelina Ferreira es oficial superior de la Policía Nacional y hasta este jueves se desempeñaba como directora nacional de la Guardia Republicana, uno de los cargos operativos más relevantes dentro de la estructura policial.

Antes de asumir al frente de la Guardia Republicana, entre 2021 y 2025 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, dependencia encargada de diseñar y coordinar las políticas de igualdad de género dentro de la cartera y de la Policía Nacional.

Desde su egreso como oficial de Policía desarrolló su carrera profesional en distintas áreas vinculadas a la seguridad pública, acumulando experiencia en diversos destinos dentro de la institución policial.

Su designación al frente de la Guardia Republicana se produjo durante la actual administración, convirtiéndose en una de las jerarcas policiales de mayor visibilidad dentro de la fuerza especializada.

Un nombre que quedó en el centro de la escena tras el atentado a la fiscal de Corte

Ferreira quedó expuesta públicamente en octubre de 2025, días después del atentado contra la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido durante la madrugada del 28 de setiembre de ese año.

Tras el ataque —en el que delincuentes ingresaron por el fondo de la casa, subieron al techo, detonaron un explosivo y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda— la entonces directora de la Guardia Republicana defendió el operativo de seguridad desplegado en el lugar.

"La custodia se cumplió como se debía cumplir", afirmó en una entrevista con Canal 10 al referirse al trabajo de los efectivos de la Guardia Republicana que vigilaban el frente de la residencia desde una garita instalada sobre la vía pública.

En aquella oportunidad, Ferreira remarcó que la custodia de Ferrero no dependía exclusivamente de la Guardia Republicana y recordó que la protección personal de la fiscal era responsabilidad de la Policía Nacional.

La jerarca también reveló que en junio de 2025 la Guardia Republicana había solicitado una revisión de la custodia de Ferrero, como parte de los procedimientos habituales de evaluación de riesgo.

Sus declaraciones se produjeron en medio de cuestionamientos sobre el esquema de seguridad dispuesto para la fiscal de Corte y colocaron a Ferreira en el centro de uno de los episodios de mayor repercusión pública en materia de seguridad durante el último año.