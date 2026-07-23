Sindicato de la Republicana reclama a Interior por vencimiento de miles de chalecos antibalas y demoras en el recambio

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (Uni.Pol.GR) volvió a apuntar contra el Ministerio del Interior por el recambio de los chalecos antibalas . El sindicato asegura que todavía no se concretó la entrega de 9.500 equipos que, según una respuesta oficial firmada por el entonces subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo , debían distribuirse entre abril y julio . Además, cuestiona que miles de efectivos continúan utilizando chalecos que están por vencer y sostiene que durante la licitación de los nuevos equipos no se realizaron todas las pruebas técnicas previstas en el propio protocolo del Ministerio .

El planteo se apoya en un pedido de acceso a la información pública presentado el 2 de febrero ante el Ministerio del Interior, en el que el sindicato advirtió sobre el vencimiento de miles de chalecos durante 2026 y solicitó información sobre el cronograma de sustitución del equipamiento.

En esa solicitud, a la que accedió El Observador, la organización pidió conocer cuántos chalecos balísticos vencían durante febrero y marzo de este año. Según la información, serían aproximadamente 5.500 unidades con vencimiento en febrero y otras 4.000 en marzo , por lo que solicitó que esos datos fueran confirmados oficialmente.

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Además, requirió conocer la fecha de fabricación, la vida útil reconocida, las garantías, la marca y el modelo de los chalecos actualmente en servicio.

El Ministerio aseguró que repartiría 9.500 chalecos entre abril y julio

La respuesta oficial llegó el 27 de marzo y fue firmada por el entonces encargado de la Subdirección de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, hoy jefe de Policía de Montevideo.

En ese documento, el Ministerio del Interior confirmó que entre abril y julio serían distribuidos 9.500 nuevos chalecos balísticos entre las distintas dependencias policiales.

También informó que los nuevos equipos serían 66,6% modelos unisex y 33,4% femeninos, de tipo exterior y con protección frontal, dorsal y lateral.

Sin embargo, en ese entonces la cartera se negó a informar cómo se distribuirían entre las distintas unidades policiales, incluida la Guardia Republicana, al considerar que divulgar esos datos podría afectar las capacidades operativas de la Policía Nacional.

En la misma respuesta, procesada por El Observador, el Ministerio sostuvo que no existe una fecha única de vencimiento para los chalecos, ya que la vida útil de cada uno depende de su estado de conservación, de la garantía comercial y de estudios técnicos realizados por la propia administración.

Indicó además que los chalecos cuestionados fueron fabricados entre enero y marzo de 2021 y cuentan con una garantía comercial de cinco años por defectos de fabricación.

No obstante, precisó que el vencimiento de esa garantía no implica automáticamente que el chaleco deje de ser apto para su uso.

Como fundamento, señaló que el Departamento de Armamento, Balística y Equipamiento Policial (DABEP) realizó estudios técnicos en setiembre de 2022 que, según la cartera, comprobaron una resistencia balística que permite extender la vida útil de esos chalecos dos años más allá del plazo de garantía comercial.

El sindicato afirma que la entrega comprometida nunca se concretó

A casi cuatro meses de esa respuesta, el presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, sostuvo que la entrega comprometida por Clavijo no se concretó.

Según el dirigente, el cronograma oficial establecía que los 9.500 chalecos serían distribuidos entre abril y julio, pero asegura que hasta el momento el recambio prometido no llegó a los efectivos.

Para Piedra, esa situación vuelve imprescindible que el Ministerio informe cuántos chalecos continúan en servicio, cuántos ya fueron sustituidos y cuál es el estado actual del proceso de renovación del equipamiento balístico.

La licitación prevé la compra de 26.700 chalecos hasta 2028

El reclamo del sindicato se produce mientras el Ministerio del Interior ejecuta una licitación pública para renovar el equipamiento balístico policial.

Según el acta de la Comisión Asesora de Adjudicaciones correspondiente a la Licitación Pública Nº 08/2025, el organismo recomendó adjudicar la compra de 26.700 chalecos antibalas por un monto de US$ 6,94 millones, más gastos de importación.

La adjudicación fue recomendada a favor de Silvercat S.A., para suministrar 9.120 chalecos femeninos modelo Miguel Caballero MC-WONDER IIIA y 17.580 chalecos unisex modelo Miguel Caballero MC-COMFORT IIIA, ambos con un precio unitario de US$ 260.

El expediente establece que la compra sería ejecutada de forma escalonada: 5.500 chalecos durante 2025, otros 4.000 en 2026, 9.000 en 2027 y los 8.200 restantes en 2028.

Para Piedra, ese cronograma coincide con la cantidad de chalecos cuyo vencimiento el sindicato estima para este año, por lo que reclama conocer si la sustitución prevista efectivamente se está cumpliendo.

El plan oficial de compras coincidía con los chalecos que debían ser reemplazados

El expediente de la Licitación Pública Nº 08/2025 muestra que la Comisión Asesora de Adjudicaciones (CADEA) recomendó la compra de 26.700 chalecos antibalas por un monto de US$ 6,94 millones, más gastos de importación.

La recomendación fue adjudicar la adquisición a Silvercat S.A., que suministraría 9.120 chalecos femeninos modelo Miguel Caballero MC-WONDER IIIA y 17.580 chalecos unisex modelo Miguel Caballero MC-COMFORT IIIA, ambos con un valor unitario de US$ 260.

El acta establece que el recambio se ejecutaría en forma escalonada durante cuatro ejercicios presupuestales: 5.500 chalecos en 2025, otros 4.000 en 2026, 9.000 en 2027 y los 8.200 restantes en 2028.

Ese cronograma coincide con las cifras que el sindicato manejó en su pedido de acceso a la información pública, donde advirtió que unos 5.500 chalecos vencerían en febrero de 2026 y otros 4.000 en marzo.

En la respuesta oficial enviada el 27 de marzo, el entonces encargado de la Subdirección de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, informó que entre abril y julio serían distribuidos 9.500 nuevos chalecos en distintas dependencias policiales.

Sin embargo, el presidente de la Unión de Policías de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, sostiene que esa entrega no se concretó, por lo que reclama al Ministerio del Interior que informe cuántos chalecos fueron efectivamente distribuidos, cuántos continúan pendientes y cuál es la situación del personal que todavía utiliza el equipamiento anterior.

El expediente también deja constancia de que antes de la recomendación de adjudicación se realizaron pruebas de campo sobre las muestras presentadas y que el Departamento de Armamento, Balística y Equipos Policiales (DABEP) emitió un informe técnico favorable para la oferta finalmente seleccionada.

No obstante, el sindicato sostiene que, pese a ese informe, no se realizaron todas las evaluaciones previstas en el protocolo de la licitación, en particular la comparación del área efectiva de protección que ofrecían los distintos modelos de chalecos.

El sindicato cuestiona la evaluación técnica de la licitación

Además del retraso que denuncia en el recambio, la organización cuestiona el procedimiento técnico utilizado para evaluar las ofertas presentadas en la licitación.

El protocolo elaborado por el propio Ministerio del Interior establecía que las muestras debían someterse a pruebas de campo y ensayos balísticos para comparar no solo la resistencia de los chalecos frente a impactos de munición calibre 9 milímetros y .44 Magnum, sino también la protección efectiva que ofrecía cada modelo.

Entre los aspectos previstos figuraban la medición de la deformación que produce el impacto sobre el cuerpo del usuario, la resistencia de los materiales, la durabilidad de las fundas, la comodidad durante procedimientos policiales y la libertad de movimientos.

Uno de los puntos centrales del protocolo era la comparación del área de protección de los chalecos, verificando cuál ofrecía una mayor cobertura balística de acuerdo con los parámetros de la norma internacional NIJ.

El procedimiento también disponía documentar cada ensayo mediante planillas de resultados, fotografías y registros audiovisuales.

Sin embargo, Piedra sostiene que esas comparaciones sobre el área efectiva de protección nunca fueron realizadas, pese a estar previstas expresamente en el protocolo.

Según el dirigente, los chalecos presentados por otro oferente brindaban una mayor superficie de cobertura, mientras que los finalmente adjudicados son más livianos porque reducen el área protegida, especialmente en los laterales.

"Pesan menos porque protegen menos", afirmó Piedra a El Observador, quien entiende que la diferencia de peso responde a una menor superficie de protección y no a una mejora tecnológica del equipamiento.

El expediente de la licitación, por su parte, señala que el Departamento de Armamento, Balística y Equipamiento Policial realizó las pruebas de campo sobre las muestras presentadas y emitió un informe técnico favorable para la oferta finalmente seleccionada.

En la solicitud de acceso a la información pública, el sindicato también pidió datos específicos sobre la Guardia Republicana.

La organización sostiene que tiene conocimiento de la existencia de una cantidad importante de chalecos marca Xinxing Import and Export Co. Ltd., nivel IIIA, fabricados entre enero y marzo de 2021, así como de otros equipos marca Marom Dolphin utilizados por distintas unidades.

Por ese motivo solicitó conocer la cantidad de chalecos en servicio, su estado, el cronograma previsto para su sustitución y las medidas adoptadas para evitar que efectivos operativos continúen utilizando equipamiento cuya vida útil haya finalizado.