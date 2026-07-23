El campeón del mundo sub 20 con Uruguay que llegó libre a Boston River, años después de que su exclub pagara más de US$ 3 millones por su pase

Este jueves por la mañana Boston River confirmó a su cuarta alta para el segundo semestre de 2026, en el que intentará clasificar a copas internacionales, y se trata de un jugador que se consagró campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en 2023: Nicolás Siri .

"El delantero Nicolás Siri es la cuarta incorporación de cara a la segunda mitad del año" , anunció Boston River en su cuenta oficial de X, en un tuit en el que recordó que el atacante de 22 años integró el plantel celeste que se coronó en Argentina tres años atrás .

Fuentes del Sastre confirmaron a Referí que Siri llegó libre desde Montevideo City Torque , que se quedará con un 25% de su ficha .

El delantero Nicolás Siri es la cuarta incorporación de cara a la segunda mitad del año. Campeón del Mundo Sub 20 con @Uruguay #SomosBostonRiver pic.twitter.com/RfQncDOi0x

Cinco años atrás, a mediados de 2021, Torque pagó US$ 3,3 millones para hacerse de los servicios del delantero, que había debutado solo meses atrás en la Primera de Danubio.

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Sin embargo, las cosas no resultaron como el Ciudadano esperaba: apenas convirtió 12 goles en 56 partidos durante cuatro años en el club, y 10 de esos tantos fueron convertidos en los 30 encuentros que disputó durante el 2023, año en el que el club descendió a la Segunda División Profesional, y en el que Siri se consagró campeón del mundo.

Durante la campaña hacia el título mundial el delantero disputó un total de 59 minutos repartidos en seis partidos, saliendo desde el banco en todos ellos. Solo se quedó sin ingresar a la final contra Italia.

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Tras obtener el ascenso a Primera con Torque en 2024 (año en el que convirtió dos goles en 10 partidos tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados), a principios de 2025 Siri se fue cedido por seis meses al Lommel de la Segunda división de Bélgica, donde anotó dos goles en 10 encuentros.

La última temporada la pasó en el Salford City de la League Two, cuarta y última categoría profesional de Inglaterra, en el que aportó un tanto en otros 10 partidos.