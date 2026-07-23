Caso Cardama: fiscal de Delitos Económicos pidió al Parlamento que remita información de la investigadora

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez , pidió al Parlamento a través de un oficio que remita toda la información disponible en la investigadora que sesiona en la Asamblea General sobre el caso Cardama .

Según el escrito al que accedió El Observador, el fiscal pidió acceder al "testimonio íntegro de las actuaciones" de la investigadora "a la mayor brevedad posible" o que se le indique "si existe un tiempo estimado para la conclusión" de dicho ámbito parlamentario.

Rodríguez también pidió conocer quién preside la comisión investigadora, que tiene como objetivo "investigar y analizar" la "adquisición de patrulleros oceánicos" desde 2010 hasta 2026.

García aseguró que el gobierno basó su "relato" para rescindir contrato con Cardama en un informe de una consultora sancionada por EEUU

"¡Basta de insinuaciones!": García aseguró que compra a Cardama fue "cristalina", consideró que rescisión fue "criminal" y apuntó a "intereses poderosísimos"

La comisión viene sesionando desde febrero de este año y hoy es presidida por el senador blanco José Luis Falero .

Ha recibido a autoridades de Defensa tanto del pasado como actual gobierno, además de integrantes de la Armada Nacional. Resta la comparecencia, por ejemplo, de autoridades como Sandra Lazo, actual ministra de Defensa, y de Armando Castaingdebat, quien sucedió a Javier García como titular de la cartera en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El gobierno de Yamandú Orsi resolvió rescindir el contrato con Cardama que había firmado la administración anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas por unos US$ 92 millones.

Las autoridades actuales se basaron en irregularidades de parte de Cardama en la presentación de las garantías necesarias para firmar el contrato, además de otros asuntos vinculados a la construcción y su avance.

El gobierno anterior, en tanto, defiende su actuación. El caso es estudiado en el ámbito penal luego de que el Poder Ejecutivo presentara una denuncia contra Cardama, además de presentar otros reclamos a nivel internacional.