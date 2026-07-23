¿Cuál es la forma correcta de colocar el papel higiénico?

Una de las discusiones domésticas más reiteradas parece haber encontrado una respuesta con respaldo científico. El eterno debate sobre si el papel higiénico debe colocarse con la hoja colgando por delante o por detrás volvió a cobrar fuerza luego de que la microbióloga Primrose Freestone analizara cuál de las dos posiciones resulta más higiénica.

La conclusión favorece a la opción en la que el extremo del papel queda por delante del rollo, ya que reduce el riesgo de que las manos entren en contacto con la pared o con otras superficies donde pueden acumularse bacterias y otros microorganismos.

La profesora Primrose Freestone , microbióloga clínica de la Universidad de Leicester, explicó que el principal beneficio de esta orientación es sanitario. Al tomar el extremo del papel desde la parte frontal, es menos probable rozar la pared o el soporte del portarrollos, dos superficies que pueden albergar microorganismos si no se limpian con frecuencia.

Citada por el portal New York Post , la especialista explicó que la diferencia ayuda a disminuir las posibilidades de contaminación cruzada, especialmente en baños de uso compartido o públicos. Si bien no elimina el riesgo por completo, sí representa una práctica más higiénica dentro de la rutina diaria.

Además de este argumento, quienes defienden la posición "por delante" sostienen que permite identificar y sujetar el extremo del papel con mayor facilidad, evitando manipulaciones innecesarias.

La discusión no es nueva. De hecho, uno de los argumentos históricos a favor de colocar el papel higiénico por delante proviene del propio inventor.

En 1891, Seth Wheeler registró la patente del portarrollos y el dibujo técnico mostraba claramente el papel desenrollándose por la parte delantera. Con el paso de las décadas, esa ilustración fue utilizada por muchos como evidencia de cuál era la disposición originalmente prevista.

Sin embargo, existen excepciones. La posición "por detrás" puede resultar más práctica en hogares con niños pequeños o mascotas, ya que dificulta que el rollo se desenrolle accidentalmente. También suele recomendarse en algunos vehículos recreativos para evitar que el movimiento haga girar el papel.