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Giro en el caso Leandro Paredes: la decisión que tomó la FIFA luego de la final del Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol del planeta tomó una determinación importante

22 de julio de 2026 18:22 hs
El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final.
El futbolista argentino Leandro Paredes protagonizó un bochornoso incidente después del cierre de la final. Getty Images

La definición del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York dejó coletazos que se extendieron más allá de los 120 minutos de juego. Tras el pitazo final y la victoria del conjunto español por 1-0 en tiempo suplementario, se desencadenó un tenso altercado sobre el césped entre integrantes de ambos planteles.

En las primeras horas posteriores al desenlace, diversas informaciones periodísticas aseguraban que el volante argentino Leandro Paredes había recibido una tarjeta roja por parte del árbitro esloveno Slavko Vincic a raíz de los incidentes que involucraron a futbolistas rivales como Gavi y Eric García.

La decisión de la FIFA sobre el tema de Leandro Paredes

Más allá de esto, la FIFA adoptó una decisión que causó un fuerte impacto: la tarjeta roja atribuida a Leandro Paredes fue rectificada y borrada de las actas y registros oficiales del partido.

De acuerdo a las precisiones brindadas por el ente rector del fútbol mundial, a medios internacionales como BBC Sport, la expulsión del actual futbolista de Boca Juniors no figuró en el informe arbitral definitivo, dejando sin efecto cualquier tipo de sanción disciplinaria automática o suspensión inmediata contra el jugador por ese motivo.

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Esta actualización en las planillas oficiales trajo consigo también la cancelación de la multa económica de US$ 20.000 que originalmente se le había asociado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido a la supuesta tarjeta roja del volante.

Leandro Paredes agrede a Gavi

Leandro Paredes agrede a Gavi

De esta manera, el único futbolista de la albiceleste cuya expulsión quedó formalmente registrada en la planilla final fue Enzo Fernández, quien vio la segunda tarjeta amarilla durante el tramo suplementario del partido.

Si bien los organismos disciplinarios continúan analizando las imágenes y los sucesos ocurridos tras el cierre del espectáculo para determinar responsabilidades colectivas, la decisión respecto a la tarjeta de Leandro Paredes despeja el panorama para el jugador en lo referente al acta arbitral de la gran final.

De todas maneras, habrá que esperar en un futuro no lejano, qué decisión toma la FIFA que abrió un expediente debido a los hechos acaecidos sobre el término de la final.

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