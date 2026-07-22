Los dos jugadores uruguayos que aparecen entre los peores del Mundial 2026 junto a Cristiano Ronaldo para La Gazzetta dello Sport de Italia

El Mundial 2026 ya culminó el pasado domingo con el título para España que derrotó 1-0 a Argentina en una final electrizante hasta el último minuto del alargue.

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En dicha Copa del Mundo, hubo muchos futbolistas destacados, y otros que no rindieron lo esperado.

En ese contexto, el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, conformó la oncena de los peores del Mundial 2026 y allí aparecen Fernando Muslera y Agustín Canobbio al lado, entre otros, de Cristiano Ronaldo.

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Agustín Canobbio por razones extrafutbolísticas está en la lista

El delantero de Fluminense, Agustín Canobbio, apareció en una curiosa lista elaborada por el tradicional diario italiano La Gazzetta dello Sport tras la finalización del Mundial 2026. A diferencia de la mayoría de los medios, que seleccionaron a los mejores jugadores del torneo, la publicación optó por elegir a los 11 peores.

El uruguayo fue uno de los elegidos y compartió espacio con grandes figuras del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo de Portugal.

A pesar de estar incluido en la selección negativa del Mundial, Canobbio no fue criticado por su rendimiento técnico.

Según el diario italiano, el delantero de Fluminense fue titular con la selección uruguaya en los partidos contra Cabo Verde y España, y su desempeño se consideró dentro de las expectativas.

El motivo de su inclusión en la lista fue diferente. En el partido contra España, Canobbio se vio involucrado en una serie de jugadas polémicas.

El uruguayo cometió una dura entrada sobre Pau Cubarsí, discutió con el árbitro durante el partido y, tras ser expulsado, incluso intentó agredir a un rival.

Estas acciones tuvieron un gran peso en la valoración del diario italiano, que utilizó criterios más allá del rendimiento en el campo para conformar el equipo.

El nombre que más repercusión tuvo en la lista fue el de Cristiano Ronaldo.

Según La Gazzetta dello Sport, el astro portugués tuvo un rendimiento muy por debajo de las expectativas durante el Mundial 2026 y estuvo lejos del protagonismo mostrado por otros grandes jugadores de la competición.

Entre los seleccionados por dicho medio se encuentran el arquero uruguayo Fernando Muslera, los defensores Koulibaly y Theo Hernández, los mediocampistas Hakan Calhanolu, Vitinha, Madibo y Hrustic, y el delantero Leroy Sané.

Como técnico aparece Julian Nagelsmann de Alemania, y también hay lugar para Roberto Ayala, de Argentina, por su reacción sobre Dani Olmo tras la final perdida ante España.