Identificaron a varias personas por el ataque a disparos a un ómnibus con hinchas de Tigre: "Vinieron de una zona alta"

La Policía identificó a varias personas por el ataque a disparos contra los ómnibus con hinchas de Tigre . Ahora las autoridades buscan a los responsables y aún no han podido determinar si están relacionados con Nacional .

El jefe de Policía de Montevideo Alfredo Clavijo aseguró este miércoles en rueda de prensa que "los objetivos" ya están "identificados" .

De los 16 ómnibus con hinchas argentinos, dos fueron baleados en la Ruta 1 . Fue cerca del barrio Maracaná , tras la derrota tricolor por 3 a 0 contra el equipo bonaerense. Uno de los argentinos, de 57 años, resultó baleado y fue dado de alta en la misma noche .

Atacaron a balazos a dos ómnibus con hinchas de Tigre luego de la victoria ante Nacional por Copa Sudamericana; hubo un hincha herido

"Gravísimos hechos de violencia": el comunicado de Tigre por el ataque a balazos a ómnibus de sus hinchas, que dejó un herido, tras el partido ante Nacional

"Podemos establecer que los disparos vinieron de una zona alta ", contó el jefe de Policía consignado por Telemundo de Canal 12.

En uno de los ómnibus se encontraron proyectiles, vidrios rotos y rastros de sangre. "Había una fuerte custodia sobre los ómnibus, pero de manera cobarde utilizaron un posicionamiento para tirar y luego esconderse", agregó el jerarca.

Por el momento, las autoridades no pueden confirmar que los autores estén relacionados al club tricolor. En la zona donde se encontró la evidencia balística, "las columnas y muros están pintados con los colores de Nacional", añadió Clavijo.

Las autoridades detallaron que continúan las investigaciones en coordinación con la Fiscalía. Además, entienden que próximamente tendrán resultados.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Ruta 1 y Camino Cibils, luego de que los parciales visitantes se retiraran del Gran Parque Central. El hincha que resultó baleado fue trasladado al Centro Coordinado del Cerro, allí fue asistido y posteriormente dado de alta.

Tras los hechos, el resto de la parcialidad de Tigre continuó viaje hacia Argentina.