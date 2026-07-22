Resonante pase de Inter Miami: el exrival de Luis Suárez y Lionel Messi con Real Madrid que será nuevo compañero de ambos

Lo que durante semanas se perfilaba como una posibilidad inminente terminó por confirmarse con sello oficial: Casemiro es la flamante incorporación de Inter Miami y será compañero de Luis Suárez y de Lionel Messi.

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Como informó Referí el pasado 20 de junio, esta posibilidad ya se manejaba en pleno Mundial 2026 cuando el volante estaba defendiendo a la selección de Brasil.

Luego de concluir su participación en la Copa del Mundo, el experimentado mediocampista de contención resolvió su futuro profesional apostando por el ambicioso proyecto deportivo del conjunto de la Major League Soccer (MLS) de Estados Undios, que continúa sacudiendo las estructuras del fútbol internacional tras sumar, en otros equipos, también a figuras de la talla de Antoine Griezmann y Robert Lewandowski.

El desembarco de Casemiro añade una dosis notable de jerarquía, temple y equilibrio táctico al esquema de Inter Miami.

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En sus primeras impresiones difundidas por la institución, el futbolista dejó en claro que la ambición deportiva fue determinante para tomar la decisión: “Lo que más me motiva es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentaron, sumado al enorme esfuerzo que hicieron para traerme, significa muchísimo para mí”, expresó, ratificando su compromiso de devolver la confianza recibida no solo durante los 90 minutos de juego, sino en la exigencia diaria de cada entrenamiento.

Casemiro con la camiseta de Inter Miami, su nuevo club

Más allá del impacto mediático que genera la transacción, la llegada de Casemiro encierra un ingrediente poético fascinante.

Durante casi una década, el brasileño fue el bastión defensivo de Real Madrid y la pieza clave para neutralizar el juego de ataque de Barcelona.

Messi y Casemiro, goleadores en el clásico español AFP

En aquellos inolvidables y calientes clásicos de LaLiga de España, sus cruces e intercepciones frente a Lionel Messi y Luis Suárez eran el epicentro de la batalla táctica.

Hoy, las vueltas del deporte trasforman a antiguos y feroces adversarios en compañeros de equipo compartiendo el mismo objetivo: llevar a Inter Miami a lo más alto.

La química entre estas leyendas promete ser el motor de una escuadra diseñada para marcar una época.