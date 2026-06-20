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Bombazo en pleno Mundial 2026: el exrival de Luis Suárez en Real Madrid que será nuevo compañero suyo en Inter Miami

Se enfrentaron varias veces y ahora compartirán equipo en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos

20 de junio de 2026 12:00 hs
El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras

Foto: AFP

Mientras el Mundial 2026 paraliza al planeta, el mercado de clubes ha sacudido las estructuras del fútbol internacional con un movimiento inesperado. Carlos Henrique "Casemiro" decidió poner punto final a su travesía por el Viejo Continente tras 13 temporadas de éxito indiscutido para convertirse en el nuevo y rutilante refuerzo de Inter Miami en el que compartirá equipo con Luis Suárez, a quien enfrentó varias veces con Real Madrid en clásicos ante Barcelona.

El mediocampista brasileño de 34 años, clave en Manchester United durante el último año futbolístico (donde anotó la destacable cifra de nueve goles en 34 partidos de Premier League), rechazó las ofertas de renovación en Inglaterra para mudarse a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El factor determinante: reunirse con Messi y Suárez

De acuerdo con las informaciones del periodista Fabrizio Romano, el trato de palabra entre Inter Miami y el entorno del jugador está completamente cerrado. Aunque Casemiro se encuentra enfocado en la cita mundialista con la selección de Brasil, la decisión de cruzar el Atlántico ya está tomada. ¿El motivo principal? El profundo deseo del ex Real Madrid de compartir vestuario con Lionel Messi y con el uruguayo Luis Suárez.

Lionel Messi y Casemiro, goleadores en el clásico español

Lionel Messi y Casemiro, goleadores en el clásico español

No obstante, la ecuación en el Chase Stadium va mucho más allá. El desembarco del mítico "5" de la Casa Blanca lo posicionará también como un socio estratégico para Luis Suárez.

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El atacante uruguayo, letal en el área, encontrará en Casemiro a un recuperador incansable capaz de sostener el bloque defensivo, dándole la libertad necesaria tanto a él como a Messi para desentenderse de la presión ofensiva y enfocarse en la definición de las jugadas.

De batallar en los clásicos a ser el gran guardaespaldas

Resulta una de las ironías más fascinantes que ofrece el fútbol moderno. Durante casi una década, Casemiro fue el encargado de batallar, cortar el juego y friccionar cada avance de la inolvidable sociedad que Lionel Messi y Luis Suárez edificaron en Barcelona.

Aquellas batallas campales en los clásicos de España quedan ahora guardadas en los libros de historia.

Casemiro cuando jugaba junto a Federico Valverde en Real Madrid

Casemiro cuando jugaba junto a Federico Valverde en Real Madrid

A partir de la próxima temporada de la MLS, el ganador de cinco Champions League pasará de perseguirlos, a ser el principal motor del mediocampismo de las garzas.

Su llegada promete darle el equilibrio defensivo que el equipo tanto necesitaba, consolidando un vestuario repleto de leyendas que promete seguir revolucionando el deporte en los Estados Unidos.

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