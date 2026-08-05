Jorge Bava, Maxi Gómez y Flavio Perchman se despidieron de Nicolás Lodeiro tras su retiro en Nacional: "Un ejemplo de profesional" y "más que un compañero, un hermano"

El retiro de Nicolás Lodeiro , comunicado este martes por la mañana a sus compañeros de Nacional , despertó varias emociones en el tricolor, y varios integrantes del club como el entrenador Jorge Bava , el delantero Maximiliano Gómez y el vicepresidente Flavio Perchman le dedicaron sentidos mensajes para despedirlo.

Bava, que no realizaba un posteo hace más de tres meses , le e un emotivo mensaje a su desde hoy exdirigido en su cuenta de Instagram. "Gracias por todo lo que le diste al club y en especial a este grupo con tu liderazgo en el día a día" , comenzó escribiendo el DT.

El técnico destacó a Lodeiro como "un ejemplo de profesional que siempre se brindó al máximo" que defendió la camiseta de Nacional "con humildad y responsabilidad" , y valoró que tuvo la "suerte" de "vivir de cerca" su primera etapa como jugador para luego "ver como esa carrera terminó convirtiéndose en una trayectoria exitosa a nivel mundial".

"Pero por encima del gran futbolista, hay una enorme persona que siempre está dispuesta a acompañar, aconsejar y hacer mejores a quienes tiene al lado", remarcó Bava, que le deseó a Lodeiro "el mayor de los éxitos en lo que viene" . "Te vamos a extrañar", concluyó.

El sentido mensaje de Nicolás Lodeiro en su despedida del fútbol: "Le metí hasta que pude"; mirá el video

El emotivo mensaje de Luis Suárez a Nicolás Lodeiro tras su retiro en Nacional: "Hasta el último día te entregaste para darlo todo"

View this post on Instagram

Maxi Gómez también le dedicó un mensaje a Lodeiro a través de una publicación de Instagram, en el que destacó a su excompañero como alguien que dejó "una huella importante" en Nacional.

"Gracias por cada consejo, por cada mensaje de apoyo cuando más lo necesité y por estar siempre presente. Más que un compañero, fuiste un hermano y un capitán que lideró con el ejemplo dentro y fuera de la cancha", expresó el delantero tricolor, sanducero al igual que Lodeiro.

"Fue un orgullo compartir este camino con vos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Estoy seguro de que te va a ir como te merecés", indicó Gómez, que le deseó a Lodeiro "muchos éxitos" a él y a su "hermosa familia".

Además, Gómez comentó varios posteos de Lodeiro tras el retiro del futbolista. En el mensaje que el hoy exfutbolista publicó en su cuenta le contestó "qué grande que sos Nicolás".

View this post on Instagram

Por otra parte, Perchman le dedicó dos tuits a Lodeiro tras su retiro. "Gracias Nico. Me hiciste vivir una de las noches más lindas de mi vida. Me llevo una postal para siempre. Abrazo en tres colores", escribió el vicepresidente tricolor.

Segundos después, el dirigente subió una foto en la que se lo ve festejando junto a Lodeiro la obtención de la Liga AUF Uruguaya de 2025 en el Gran Parque Central, frente a la hinchada de Nacional.