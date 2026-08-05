Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / RETIRO

El emotivo mensaje de Luis Suárez a Nicolás Lodeiro tras su retiro en Nacional: "Hasta el último día te entregaste para darlo todo"

Suárez destacó a Lodeiro como "un hermano que siempre estuvo presente" y le dijo que dejó "una gran imagen que será recordada"

5 de agosto de 2026 7:50 hs
La foto que Luis Suárez subió en la publicación que le dedicó a Nicolás Lodeiro

La foto que Luis Suárez subió en la publicación que le dedicó a Nicolás Lodeiro

Tras conocer la decisión de su retiro del fútbol profesional en Nacional, Luis Suárez le dedicó un emotivo mensaje a Nicolás Lodeiro, su amigo y excompañero de la selección uruguaya, en el que lo destacó como un "hermano" y valoró su carrera.

El "Pistolero" reconoció que después de saber del retiro de Lodeiro vivió "un día de sensaciones raras": "Triste porque dejaremos de verte donde fuiste muy feliz con tus jugadas, tus asistencias y tus goles, pero con la alegría de verte FELIZ", expresó.

"Hasta el último día te entregaste para darlo todo dentro de la cancha, los que te conocemos sabemos todo amigo", continuó Suárez

Luego, aseguró que "afuera de la cancha" Lodeiro es "un HERMANO que siempre estuvo presente", además de "un compañero que no importaba el momento siempre estaba ahí".

El sentido mensaje de Nicolás Lodeiro en su despedida del fútbol: "Le metí hasta que pude"; mirá el video

Nicolás Lodeiro le comunicó a sus compañeros de Nacional que se retira del fútbol: sus números en su última temporada

"Sentite orgulloso, donde estuviste dejaste una gran imagen que será recordada. Te deseo lo mejor SIEMPRE enano y como te dije 'se termina una hermosa etapa, pero viene otra MEJOR'. Te quiero mucho", sentenció el delantero del Inter Miami.

View this post on Instagram

No fue el único mensaje que Suárez le dejó a Lodeiro en la jornada. En el video que Nacional subió con varias fotos y videos de Lodeiro en el club, Suárez comentó: "¡Grande amigo! Sos Nacional".

Suárez y Lodeiro jugaron juntos un total de 51 partidos, de acuerdo a la web Transfermarkt. Además de ser parte del plantel del Mundial de Sudáfrica 2010 y obtener la Copa América 2011 con la selección uruguaya, también compartieron tres Eliminatorias Sudamericanas (para 2010, 2014 y 2018), los Juegos Olímpicos de 2012, la Copa Confederaciones 2013 y la Copa América 2019.

Fueron compañeros en el Ajax durante la temporada 2009/2010, año en el que el club ganó la Copa de los Países Bajos con ambos en cancha y salió segundo en la Eredivisie. Compartieron diez encuentros en ese equipo durante un semestre y ganaron los diez.

Luis Suárez y Nicolás Lodeiro en la Copa América 2011

Luis Suárez y Nicolás Lodeiro en la Copa América 2011

Las más leídas

El pago de las cuotas de Leonardo Fernández de Peñarol a Toluca: lo que dicen Evaristo González e Ignacio Ruglio

El duro momento de Sergio Rochet: lo operan este martes y el club contrató a un arquero de primer nivel para Internacional de Porto Alegre

Tras dos interinatos, Gustavo Matosas renunció como gerente deportivo y asumió como técnico definitivo de Danubio en lugar de Leonardo Ramos

Nicolás Lodeiro le comunicó a sus compañeros de Nacional que se retira del fútbol: sus números en su última temporada

Temas

Luis Suárez Nicolás Lodeiro Nacional selección uruguaya retiro

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos