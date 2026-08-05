Investigan un posible caso de intoxicación por hamburguesas contaminadas: una mujer de 29 años está en CTI

Las autoridades sanitarias de Uruguay investigan un presunto caso de intoxicación asociado al consumo de hamburguesas que podrían estar contaminadas con una bacteria potencialmente peligrosa para la salud. Como medida preventiva, fue retenido el lote del producto involucrado mientras el Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza los análisis para confirmar el origen del cuadro.

Según informó la Intendencia de Paysandú , el caso fue detectado a partir de una notificación recibida por la Unidad de Bromatología a través de la Dirección Departamental de Salud. Desde entonces, técnicos de la Intendencia, la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Unidad de Inspección y Servicios a la Comunidad trabajan en conjunto en la investigación.

El caso corresponde a una mujer de 29 años , que el pasado 3 de julio consultó por un cuadro digestivo y posteriormente fue derivada al CTI del Hospital de Paysandú , con un diagnóstico compatible con un síndrome urémico hemolítico (SUH) grave , presuntamente asociado a la ingestión de toxina Shiga.

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De acuerdo con la investigación, la mujer había consumido hamburguesas de la marca La Dolfina , cocinadas en una freidora de aire, que habían sido adquiridas en un comercio de Paysandú.

Tras conocerse el caso, el establecimiento entregó de forma voluntaria 15 paquetes correspondientes al lote con fecha de envasado 19 de mayo de 2026, que fueron enviados al Laboratorio de Bromatología para su análisis.

Los primeros resultados detectaron contaminación bacteriana con colonias presuntamente compatibles con Escherichia coli, una bacteria que puede provocar desde cuadros gastrointestinales leves hasta enfermedades graves, como el síndrome urémico hemolítico.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía resta confirmar si se trata de una cepa productora de toxina Shiga (STEC), responsable de los cuadros más severos. Para ello, los cultivos fueron remitidos a un laboratorio de referencia del Ministerio de Salud Pública.

Retuvieron el lote y recomendaron extremar cuidados

Mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad de Inspección y Servicios a la Comunidad inspeccionó el comercio donde se vendieron las hamburguesas y dispuso la retención de todo el lote en los depósitos de la distribuidora Donegal.

Las autoridades recomendaron a la población que, al consumir productos elaborados con carne picada, estos sean cocinados completamente, ya sea a la plancha, al horno o a la parrilla, y que siempre se adquieran en locales habilitados por Bromatología e inscriptos en el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV).