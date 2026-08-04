Rubén Rada fue internado por una neumonía bilateral

El músico y cantautor uruguayo Rubén Rada, de 83 años, fue internado en las últimas horas luego de ser diagnosticado con una neumonía bilateral, informó este martes Informativo Sarandí y confirmó El Observador con fuentes de su entorno.

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Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre su evolución ni sobre el tiempo que permanecerá hospitalizado, pero está recuperándose "día a día", revelaron sus allegados.

Rada se encontraba preparando su participación en un ciclo de homenajes a Tótem, la emblemática banda uruguaya de la que formó parte y que marcó un antes y un después en la historia de la música nacional. El espectáculo está previsto para octubre.

View this post on Instagram El artista es una de las figuras más influyentes de la música uruguaya y cuenta con una trayectoria de más de seis décadas, en la que fusionó candombe, rock, jazz, pop y otros géneros, convirtiéndose en una referencia tanto dentro como fuera del país.