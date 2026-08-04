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Rubén Rada fue internado por una neumonía bilateral

El músico y cantautor uruguayo, de 83 años, permanece hospitalizado tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral

4 de agosto de 2026 10:06 hs
Ruben Rada

Ruben Rada

El músico y cantautor uruguayo Rubén Rada, de 83 años, fue internado en las últimas horas luego de ser diagnosticado con una neumonía bilateral, informó este martes Informativo Sarandí y confirmó El Observador con fuentes de su entorno.

Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre su evolución ni sobre el tiempo que permanecerá hospitalizado, pero está recuperándose "día a día", revelaron sus allegados.

Rada se encontraba preparando su participación en un ciclo de homenajes a Tótem, la emblemática banda uruguaya de la que formó parte y que marcó un antes y un después en la historia de la música nacional. El espectáculo está previsto para octubre.

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El artista es una de las figuras más influyentes de la música uruguaya y cuenta con una trayectoria de más de seis décadas, en la que fusionó candombe, rock, jazz, pop y otros géneros, convirtiéndose en una referencia tanto dentro como fuera del país.

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