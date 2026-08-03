Presidente de la Cámara de Comercio sobre reducción de jornada laboral: "Nosotros entendemos que hoy no están dadas las condiciones"

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios , Julio César Lestido , cuestionó la propuesta de reducir la jornada laboral y aseguró que "hoy no están dadas las condiciones" para avanzar en esa dirección, especialmente en el sector comercio y servicios. Si bien evitó opinar sobre la negociación entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y la Cámara de la Construcción, afirmó que la discusión también alcanzó a otros sectores de actividad.

"Por supuesto que nosotros venimos monitoreando. Por respeto a los que están negociando y por un área que no corresponde a nosotros, no damos opinión con respecto a eso. Pero sí se nos ha planteado, y no solamente a la construcción, la reducción de la jornada laboral", señaló en entrevista con El Observador Streaming.

En ese sentido, sostuvo que "en el sector comercio y servicios entendemos que hoy no están dadas las condiciones y que es muy difícil aplicar" esa medida. Como argumento, indicó que el sector recién registró "el primer trimestre después de cinco, seis o siete trimestres que no crece. Es más, decreció".

Lestido planteó que, antes de discutir una reducción horaria, es necesario modernizar las relaciones laborales. "Necesitamos relaciones laborales más flexibles. No puede ser que las categorías hoy no te den movilidad. Yo soy chofer y de acá no me muevo. El mundo que vivimos hoy ya no te permite hacer eso. Hoy tenés que ser multifacético ", afirmó el presidente de la cámara.

También propuso revisar aspectos como el fraccionamiento de las licencias y crear "una bolsa de horas de trabajo", al considerar que esos cambios permitirían mejorar "la calidad del trabajo".

Consultado sobre el objetivo de reducir la jornada para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, respondió que la iniciativa, tal como está planteada, tendría un costo adicional para las empresas.

"La propuesta es: yo trabajo ocho horas, quiero trabajar seis ganando ocho. Eso es un costo encubierto", sostuvo. Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de los comercios: "¿Cómo hacemos con el comercio que abre de diez de la mañana y cierra a las diez de la noche? (...) Ese horario que yo tengo que cubrir de más, porque lo voy a estar pagando, pero vos vas a trabajar menos, yo lo voy a cubrir con alguien más. Es un costo".

Lestido también consideró que la relación entre empresarios y trabajadores debe dejar atrás la lógica de confrontación. "Yo creo que se presenta el conflicto entre el trabajador y el empleador. Yo creo que eso ya es viejo, ya es historia. Seguir con esa retórica ya es vieja. Ya cambió", concluyó.

Las declaraciones se producen en medio de las negociaciones del convenio colectivo de la construcción. Semanas atrás, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, recibieron a representantes del Sunca para analizar el conflicto. Tras el encuentro, Castillo reconoció que el reclamo de reducir la jornada de 44 a 40 horas semanales es uno de los principales puntos que traban la negociación y aseguró que el Poder Ejecutivo buscará acercar posiciones para alcanzar una propuesta de consenso.