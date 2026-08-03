El femenino de Uruguay cayó en el debut con Paraguay en el Sudamericano de básquetbol y comprometió su chance de llegar a la AmeriCup

La selección uruguaya de básquetbol en la rama femenina perdió este lunes 68-63 contra Paraguay en su debut por el Campeonato Sudamericano que se disputa en Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

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Las celestes integran el grupo A junto con las paraguayas, Argentina y Colombia.

El equipo dirigido por Gino Alderete comenzó jugando con Florencia Niski, Josefina Zeballos, Carolina Fernández, Paula Fernández y Josefina Rivera.

El comienzo de Uruguay fue muy auspicioso y un parcial de 17-8 obligó al técnico paraguayo, Maximiliano Seigorman, a un pedido de tiempo.

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El primer cuarto terminó con parcial favorable a Uruguay por 21 a 12.

En el segundo cuarto, Paraguay se acercó en el marcador (21-26) y fue Alderete quien pidió tiempo para realizar ajustes.

Sin embargo, la ventaja se fue achicando y al descanso largo Uruguay se fue arriba apenas por un punto (34-33).

En el tercer cuarto, Paraguay apretó el paso y la figura de Paola Ferrari creció en forma exponencial.

Las guaraníes llegaron a sacar 12 de ventaja y se fueron arriba 53-48 de cara al último parcial.

Ahí Paraguay estiró su dominio y si bien sobre el final Uruguay tuvo una arremetida, la misma solo le valió para acortar a cinco la diferencia y perder por 68-63.

Marta Peralta de Paraguay fue la goleadora del partido con 16 puntos, mientras que Ferrari aportó 15.

En Uruguay la máxima anotadora fue Flopi Niski con 15 anotaciones a las que sumó 6 asistencias y 5 rebotes.

Josefina Zeballos metió 11 tantos, Lucía Schiavo, Josefina Rivera y Maite Pereira 7 cada una, Selena Medrick 6, Lucía Auza 4, Carolina Fernández 3, Aldana Gayoso 2 y Paula Fernández uno.

Schiavo lideró el rebote con 7 capturas.

Las uruguayas metieron de 6 triples de 30 intentos y 21 simples en 32 intentos, con muy bajos porcentajes de acierto.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Uruguay volverá a jugar este martes a la hora 17.30 contra Colombia mientras que el jueves lo hará a la hora 21.00 contra el local Argentina.

En el grupo B juegan Brasil, Venezuela y Chile.

Los primeros de cada grupo pasarán directo a semifinales mientras que los segundos jugarán contra los terceros por otras dos plazas en semis.

Los cuatro primeros del certamen se clasificarán a la AmeriCup 2027 que se llevará a cabo en El Salvador.